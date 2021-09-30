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Ученые запечатлели гигантскую "медузу" в космосе: как она выглядит (ФОТО)

Астрономы получили снимок "медузы" в космосе

сегодня, 11:14
Автор:

Денис Подставной

Ученые показали в космосе удивительный объект. Снимок был опубликован на официальной странице американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в социальной сети Instagram. 

Ученые запечатлели гигантскую "медузу" в космосе: как она выглядит (ФОТО)

NASA. Фото: AP.

Астрономы рассказали, что снимок удалось получить благодаря орбитальному космическому телескопу под названием Galaxy Evolution Explorer. Объект туманность Петля Лебедя ярко светится ультрафиолетовым синим цветом и находится на расстоянии около 1500 тысяч световых лет. 

Отмечается, что Петля Лебедя, оставшаяся после мощного звездного взрыва, произошедшего между 5000 и 8000 лет назад, простирается на расстояние в три раза больше, чем полная Луна в ночном небе.

Для справки: орбитальный космический телескоп  Galaxy Evolution Explorer был разработан для наблюдения Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне длин волн с целью измерения истории звездообразования.

Ученые запечатлели гигантскую ”медузу” в космосе: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA/JPL⁣-Caltech.

Ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что ученые показали будущее Солнца. На опубликованном снимке запечатлена планетарная туманность, которая находится в двух тысячах световых лет от нашей планеты. Астрономы рассказали, что данный объект представляет собой заключительный этап эволюции звезды, похожей на наше светило. Объект расширился до диаметра примерно 0,2 светового года.

Также "Комментарии" сообщали о том, что китайский спутник запечатлел столкновения метеоров с атмосферой Земли. С помощью своего телескопа космический аппарат проводил наблюдения в видимом и ультрафиолетовом диапазонах для обнаружения астероидов, которые сближаются с нашей планетой. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CUa5fgSs30A/
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