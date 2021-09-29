Ученые показали будущее Солнца: как оно будет выглядеть (ФОТО)

Ученые показали последний этап эволюции звезды похожей на наше светило. Снимок был опубликован на официальной странице Европейского космического агентства (ESA) в социальной сети Instagram.

Солнце. Фото: Nikola Solic / Reuters Подробнее

На фотографии запечатлена планетарная туманность под названием IC 418, которая находится примерно в 2000 световых годах от Земли в направлении созвездия Лепус. Данные были получены с помощью космической обсерватории Hubble. Астрономы рассказали, что планетарная туманность представляет собой заключительный этап эволюции звезды, похожей на наше Солнце.

Звезда в центре IC 418 была красным гигантом несколько тысяч лет назад, но затем выбросила свои внешние слои в космос, образовав туманность, которая теперь расширилась до диаметра примерно 0,2 светового года.

Остаток звезды в центре — это горячее ядро ​​красного гиганта, из которого ультрафиолетовое излучение проникает в окружающий газ, вызывая его флуоресценцию. В течение следующих нескольких тысяч лет туманность постепенно рассеется в космосе, а затем звезда остынет и исчезнет на миллионы лет как белый карлик.

Специалисты предполагают, что нашу звезду постигнет аналогичная участь.





Фото: instagram.com/p/CUOFamErKv8/

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что китайский спутник запечатлел удары метеоров об атмосферу Земли. Космический аппарат Yangwang 1 принадлежит компании Origin Space. С помощью оптического телескопа аппарат проводил наблюдения в видимом и ультрафиолетовом диапазонах для обнаружения астероидов, сближающихся с нашей планетой.

Также "Комментарии" информировали о том, что американское ведомство NASA приостанавливает управление миссиями на Марсе. В течение следующих нескольких недель Земля и красная планета будут находиться по разные стороны от нашей звезды. Газ, который извергает Солнце, может помешать радиосигналам.

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