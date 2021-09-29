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NASA приостанавливает управление миссиями на Марсе: в чем причина

Инженеры NASA не будут управлять миссиями на Марсе

сегодня, 11:52
Автор:

Денис Подставной

Миссии продолжат сбор данных о красной планете, хотя инженеры на Земле перестанут посылать им команды до середины октября. Об этом сообщается на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

NASA приостанавливает управление миссиями на Марсе: в чем причина

Приостановка управления миссий на красной планете. Фото из открытых источников.

Как стало известно, NASA приостановит управление своими миссиями на Марсе в течение следующих нескольких недель, пока Земля и красная планета находятся по разные стороны от нашего светила. Этот период, называемый солнечным соединением Марса, происходит каждые два года.

Солнце извергает горячий ионизированный газ из своей короны, который простирается далеко в космос. Он может помешать радиосигналам во время того, как инженеры попытаются связаться с космическим кораблем на Марсе. Это может повредить команды и привести к неожиданному поведению исследователей дальнего космоса.

На всякий случай инженеры NASA отправили космическому кораблю на Марс список простых команд, которые нужно выполнить в течение нескольких недель. В этом году большинство миссий перестанут посылать команды между 2 октября и 16 октября.

Ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что ученые показали необычную далекую галактику. Её особенностью является направление вращения. Ученые рассказали, что направление галактики не соответствует направлению её рукавов. Это могло произойти из-за взаимодействия объекта с другой галактикой. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что астрономы с помощью космической обсерватории под названием Hubble смогли зафиксировать изменения, которые происходят с гигантским ураганом на планете Юпитер. По их данным, средняя скорость вихря увеличилась на несколько процентов и уже достигла 640 километров в час. 




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Источник: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-mars-fleet-lies-low-as-sun-moves-between-earth-and-red-planet
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