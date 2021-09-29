NASA приостанавливает управление миссиями на Марсе: в чем причина

Миссии продолжат сбор данных о красной планете, хотя инженеры на Земле перестанут посылать им команды до середины октября. Об этом сообщается на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Приостановка управления миссий на красной планете. Фото из открытых источников.

Как стало известно, NASA приостановит управление своими миссиями на Марсе в течение следующих нескольких недель, пока Земля и красная планета находятся по разные стороны от нашего светила. Этот период, называемый солнечным соединением Марса, происходит каждые два года.

Солнце извергает горячий ионизированный газ из своей короны, который простирается далеко в космос. Он может помешать радиосигналам во время того, как инженеры попытаются связаться с космическим кораблем на Марсе. Это может повредить команды и привести к неожиданному поведению исследователей дальнего космоса.

На всякий случай инженеры NASA отправили космическому кораблю на Марс список простых команд, которые нужно выполнить в течение нескольких недель. В этом году большинство миссий перестанут посылать команды между 2 октября и 16 октября.



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