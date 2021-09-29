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Ученые показали необычную далекую галактику: как она выглядит (ФОТО)

Ученые показали галактику с необычным направлением вращения

сегодня, 11:23
Автор:

Денис Подставной

Ученые показали далекую галактику. Снимок был опубликован на официальной странице космической обсерватории в социальной сети Instagram. 

Ученые показали необычную далекую галактику: как она выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников.

Объект был запечатлен 20 лет назад с помощью космического телескопа NASA/ESA Hubble. Астрономы сделали фотографию галактики, которая находится в созвездии Центавра на расстоянии 111 миллионов световых лет от нашей планеты. 

Особенностью NGC 4622 является направление её вращения. Как рассказали ученые, галактика вращается по часовой стрелке, что необычно из-за направления её внешних спиральных рукавов.

По мнению астрономов, NGC 4622 могла взаимодействовать с другой галактикой, поскольку его два внешних рукава кривые. Это означает, что их что-то потревожило.

Возможно, эта галактика поглотила меньшую галактику-компаньон, что могло быть ключом к пониманию специфических рукавов NGC 4622.

Ученые показали необычную далекую галактику: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

Ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что ученые зафиксировали изменения в урагане Большое Красное Пятно на планете Юпитер. Ученые проанализировали снимки сделанные космическим телескопом Hubble за несколько лет и пришли к выводу, что скорость ветра урагана в среднем увеличивалась на 8% и превышает 640 километров в час. Во внешних частях Большого Красного Пятна ветер усиливается, тогда как во внутренних районах его скорость уменьшается. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что ученые сфотографировали космический глаз. Он находится на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли. Данный объект принадлежит к энергичному классу галактик, который питается от своих активных ядер. 



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Источник: https://www.instagram.com/p/CUXg2YRsL7D/
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