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Ученые запечатлели "глаз" в космосе: как он выглядит (ФОТО)

Отличием NGC 5728 от других объектов того же класса является хорошая видимость

сегодня, 11:51
Автор:

Денис Подставной

Астрономы показали завораживающий космический объект. Снимок был опубликован на официальном сайте космической обсерватории Hubble. 

Ученые запечатлели "глаз" в космосе: как он выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото: NASA.

С помощью оборудования на космическом телескопе Hubble, ученые запечатлели галактику под названием NGC 5728. Она находится в созвездии Весы на расстоянии около 130 миллионов световых лет от нашей планеты. 

NGC 5728 является спиральной галактикой с перемычкой. Специалисты рассказали, что также она имеет невероятную энергию и относится к сейфертовским галактикам. Этот чрезвычайно энергичный класс галактик питается от своих активных ядер, которые известны как активные галактические ядра. 

Ученые отметили, что существует много различных типов активных галактических ядер, и только некоторые из них являются источником энергии для сейфертовских галактик. Отличием NGC 5728 от других объектов того же класса является хорошая видимость. Например, другие типы  активных галактических ядер такие, как квазары излучают настолько много излучения, что почти невозможно наблюдать галактику, в которой они находятся.

Ученые запечатлели ”глаз” в космосе: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: ESA/Hubble, A. Riess et al., J. Greene. 

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что ученые показали галактики, которые столкнутся друг с другом. С помощью двух космических телескопов американского ведомства NASA специалисты наблюдают за космическими объектами, которые сближаются из-за взаимного гравитационного притяжения. В конце концов они сольются со звездами, газом и пылью. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Астрономы с помощью крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа сделали самый четкий снимок кратера на ЛунеОн расположен на юге видимой стороны нашего единственного естественного спутника.


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Источник: https://esahubble.org/images/potw2139a/
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