logo
Русский Українська

BTC/USD

44120.14

ETH/USD

3133.03

LTC/USD

161.12

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос Астрономы сделали самый четкий снимок лунного кратера: как он выглядит (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Астрономы сделали самый четкий снимок лунного кратера: как он выглядит (ФОТО)

Большое разрешение позволило сфотографировать кратер целиком

сегодня, 17:25
Автор:

Денис Подставной

Астрономы сделали самую детальную фотографию кратера спутника Земли. Об этом сообщает издание УНИАН. 

Астрономы сделали самый четкий снимок лунного кратера: как он выглядит (ФОТО)

Луна - фото: из открытых источников

Как стало известно данные были получены с помощью крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа Green Bank. Данное изображение имеет крупнейшее разрешение  в истории, полученное с Земли при помощи нового радара.

На фотографии запечатлен кратер под названием Тихо. Он расположен на юге видимой стороны Луны. Снимок имеет разрешение приблизительно пять на пять метров и содержит примерно 1,4 миллиарда пикселей. Он охватывает площадь 200 на 175 километров. Это позволило снять весь кратер диаметром более 80 метров целиком. 

Для справки: импактный кратер Тихо был назван в честь датского астронома Тихо Браге. Он является молодым, хорошо сохранившемся и одним из самых зрелищных кратеров нашего естественного спутника. 

Астрономы сделали самый четкий снимок лунного кратера: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NRAO / GBO / Raytheon / NSF / AUI.

Ранее  "Комментарии" сообщали о том, что вертолет NASA совершит новый полет над поверхностью Марса. Разреженный марсианский воздух делает такие полеты все более и более сложными. Предстоящий перелет робота будет проще по сравнению с другими разведывательными миссиями. Во время него Ingenuity будет проверять более высокие скорости вращения ротора. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что ученые обнаружили в космосе загадочные мёртвые галактики. В начале этого года астрономами были открыты галактики, в которых нет холодного газообразного водорода, необходимого для заправки звезд и рождения новых. Они также не могут омолодиться, даже если поглотили близлежащие более мелкие системы или туманности. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/science/astronomy-pokazali-samoe-detalnoe-foto-kratera-na-lune-sdelannoe-s-zemli-novosti-11554867.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ