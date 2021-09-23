Астрономы сделали самый четкий снимок лунного кратера: как он выглядит (ФОТО)

Астрономы сделали самую детальную фотографию кратера спутника Земли. Об этом сообщает издание УНИАН.

Луна - фото: из открытых источников

Как стало известно данные были получены с помощью крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа Green Bank. Данное изображение имеет крупнейшее разрешение в истории, полученное с Земли при помощи нового радара.

На фотографии запечатлен кратер под названием Тихо. Он расположен на юге видимой стороны Луны. Снимок имеет разрешение приблизительно пять на пять метров и содержит примерно 1,4 миллиарда пикселей. Он охватывает площадь 200 на 175 километров. Это позволило снять весь кратер диаметром более 80 метров целиком.

Для справки: импактный кратер Тихо был назван в честь датского астронома Тихо Браге. Он является молодым, хорошо сохранившемся и одним из самых зрелищных кратеров нашего естественного спутника.





Фото: NRAO / GBO / Raytheon / NSF / AUI.

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