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Главная Новости IT космос Вертолет NASA совершит новый полет над поверхностью Марса: что известно
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Вертолет NASA совершит новый полет над поверхностью Марса: что известно

Предстоящий перелет робота будет более простым по сравнению с другими разведывательными миссиями

сегодня, 15:18
Автор:

Денис Подставной

Вертолётный дрон американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) под названием Ingenuity готовится к своему очередному полету над поверхностью красной планеты Об этом сообщает издание Space.com.

Вертолет NASA совершит новый полет над поверхностью Марса: что известно

Ingenuity готовится к 14-ому полёту. Фото: NASA.

Специалисты рассказали, что разреженный марсианский воздух делает такие полеты все более и более сложными. Предстоящий перелет робота будет проще по сравнению с другими разведывательными миссиями, которые аппарат совершал для помощи шестиколесному роверу Perseverance. 

Для простоты есть веская причина: вертолет весом 1,8 кг будет проверять более высокие скорости вращения ротора, чтобы увидеть, сможет ли он продолжать полет в быстро меняющихся сезонных атмосферных условиях на Марсе.

План полета требует от Ingenuity взлета, набора высоты до 5 метров и выполнения бокового маневра перед посадкой.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA зафиксировало на красной планете мощное марсотрясение. Посадочный модуль под названием InSight вновь вернулся к работе и уже успел зафиксировать одно из самых мощных землетрясений. Подземные толчки магнитудой 4,2 балла ощущались на протяжении 90 минут. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые обнаружили в космосе загадочные мёртвые галактики. Шесть объектов, похоже, погибли во время самого активного периода рождения звезд во Вселенной. В них закончился холодный водород, необходимый для образования звезд. Исследователи пытаются выяснить причину гибели данных объектов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://www.space.com/mars-flying-harder-ingenuity-helicopter-14th-flight
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