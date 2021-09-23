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Главная Новости IT космос Ученые обнаружили в космосе загадочные мёртвые галактики: как они выглядят (ФОТО)
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Ученые обнаружили в космосе загадочные мёртвые галактики: как они выглядят (ФОТО)

Причина гибели галактик не известна до сих пор

сегодня, 13:46
Автор:

Денис Подставной

Астрономы обнаружили в космосе "мёртвые" галактики. Снимки были опубликованы на официальной странице космического телескопа Hubble в социальной сети Instagram. 

Ученые обнаружили в космосе загадочные мёртвые галактики: как они выглядят (ФОТО)

Мёртвые галактики: Фото: NASA Hubble Instagram/ Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Как стало известно, ученые, изучающие ранние галактики, в начале этого года обнаружили шесть массивных галактик, которые, похоже, погибли во время самого активного периода рождения звезд во Вселенной. Астрономы с помощью космической обсерватории NASA Hubble обнаружил шесть галактик, в которых закончился холодный водород, необходимый для образования звезд, в то время как большинство других галактик быстро рождали новые.

Ученые обнаружили в космосе загадочные мёртвые галактики: как они выглядят (ФОТО) - фото 2

Без холодного газообразного водорода, необходимого для заправки звезд и рождения новых, галактики, по сути, мертвы. Они также не могут омолодиться, даже если поглотили близлежащие более мелкие галактики и газовые облака. По словам ученых, процесс поглощения просто их "раздувает". 

Ученые обнаружили в космосе загадочные мёртвые галактики: как они выглядят (ФОТО) - фото 3

На данный момент исследователи пытаются выяснить причину гибели данных объектов. 

Ученые обнаружили в космосе загадочные мёртвые галактики: как они выглядят (ФОТО) - фото 4

Фото: Image Processing: Joseph DePasquale (STScI).

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что робот-вертолёт NASA прислал новое фото с красной планеты. Дрон предоставил трехмерный вид марсианского холма покрытого камнями. Снимки были сделаны во время 13-го полета вертолета над поверхностью красной планеты. 3D изображения были созданы путем объединения двух фотографий, снятых цветной камерой на борту Ingenuity. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что астрономы показали объект в космосе, который находится на расстоянии 400 миллионов световых лет. Его особенностью является уникальная форма. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.instagram.com/nasahubble/?hl=ru
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