Ученые обнаружили в космосе загадочные мёртвые галактики: как они выглядят (ФОТО)

Астрономы обнаружили в космосе "мёртвые" галактики. Снимки были опубликованы на официальной странице космического телескопа Hubble в социальной сети Instagram.

Мёртвые галактики: Фото: NASA Hubble Instagram/ Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Как стало известно, ученые, изучающие ранние галактики, в начале этого года обнаружили шесть массивных галактик, которые, похоже, погибли во время самого активного периода рождения звезд во Вселенной. Астрономы с помощью космической обсерватории NASA Hubble обнаружил шесть галактик, в которых закончился холодный водород, необходимый для образования звезд, в то время как большинство других галактик быстро рождали новые.





Без холодного газообразного водорода, необходимого для заправки звезд и рождения новых, галактики, по сути, мертвы. Они также не могут омолодиться, даже если поглотили близлежащие более мелкие галактики и газовые облака. По словам ученых, процесс поглощения просто их "раздувает".





На данный момент исследователи пытаются выяснить причину гибели данных объектов.





Фото: Image Processing: Joseph DePasquale (STScI).

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