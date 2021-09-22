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Главная Новости IT космос Ученые показали уникальную галактику: как она выглядит (ФОТО)
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Ученые показали уникальную галактику: как она выглядит (ФОТО)

Особенностью объекта является уникальная форма

сегодня, 12:56
Автор:

Денис Подставной

Астрономы показали удивительную галактику. Снимок был опубликован на официальной странице космической обсерватории Hubble в социальной сети Instagram.

Ученые показали уникальную галактику: как она выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников.

Ученые рассказали, что данный объект находится на расстоянии около 400 миллионов световых лет от нашей планеты. Галактика имеет название ESO 99-4. Её особенностью является уникальная форма. 

Специалисты предполагают, что галактика вероятно, является остатком более раннего процесса слияния, который деформировал ее до неузнаваемости, оставив основное тело в значительной степени скрытым за темными полосами пыли.

ESO 99-4 находится на обширном поле звезд переднего плана в созвездии Южного Треугольника. 

Ученые показали уникальную галактику: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA и Hubble Heritage Team/Hubble Collaboration. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что астроном-любитель открыл новый космический объект в нашей Солнечной системе. Открытие было сделано с помощью оборудования в обсерватории Mount Lemmon Sky Center, что в штате Аризона (США). Орбита небесного тела проходит между несколькими планетами, а полный оборот вокруг Солнца оно делает за 13 лет. В следующий раз новооткрытый объект удастся увидеть только в начале следующего десятилетия. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что вертолётный дрон NASA прислал на нашу планету новую фотографию с Марса. Вертолёт предоставил трехмерный вид холма, который был запечатлен во время 13-го полета. Специалисты рассказали, что 3D изображение было создано из двух снимков снятых цветной камерой на борту Ingenuity на расстоянии 5 метров друг от друга. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.instagram.com/nasahubble/?hl=ru
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