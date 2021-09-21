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Главная Новости IT космос Астроном-любитель открыл новый объект в космосе: чем он является (ФОТО)
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Астроном-любитель открыл новый объект в космосе: чем он является (ФОТО)

В следующий раз этот объект можно будет наблюдать в начале следующего десятилетия

сегодня, 16:05
Автор:

Денис Подставной

Астроном-аматор открыл новую комету в нашей Солнечной системе. Об этом сообщает издание KOLD News 13.

Астроном-любитель открыл новый объект в космосе: чем он является (ФОТО)

Иллюстрация. Фото: NASA.

Как стало известно, американский астроном-любитель, который является "охотником" за кометами и астероидами, по имени Каспер Вирчос на прошлой неделе сделал открытие в обсерватории Mount Lemmon Sky Center, что в штате Аризона.

Сообщается, что орбита кометы проходит между двумя планетами в Солнечной системе (Марсом и Сатурном). Её один оборот вокруг нашего светила происходит приблизительно за 13 лет. В следующий раз её можно будет наблюдать лишь в начале следующего десятилетия. 

Новооткрытый объект назвали фамилией астронома. 

Астроном-любитель открыл новый объект в космосе: чем он является (ФОТО) - фото 2

Фото: KOLD.

Для справки:  Каспер Вирчос является членом группы исследователей астероидов при Университете Аризоны. Группа является лучшей в мире по поиску астероидов, которые проходят рядом с нашей планетой. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Китай оправил в космос ракету-носитель с кораблем. Он направится к космической станции, на которую через месяц прибудет группа тайконавтов. Запуск был осуществлен с космодрома в провинции Хайнань. Космонавты пробудут на борту станции около полугода. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что шестиколесный робот американского ведомства NASA прислал на нашу планету новые фотографии с Марса. Снимки были сделаны рядом со скалой "Рошетт". Специалисты отметили, что каждое изображение состоит из более чем 50 фотографий. На снимках можно увидеть две дыры в том месте, где робот добывал керн. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://www.kold.com/2021/09/20/tucson-astronomer-discovers-new-comet/
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