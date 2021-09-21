Астроном-любитель открыл новый объект в космосе: чем он является (ФОТО)

BTC/USD
43289.17
ETH/USD
3055.09
LTC/USD
160.47
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
31.50
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
Астроном-аматор открыл новую комету в нашей Солнечной системе. Об этом сообщает издание KOLD News 13.
Иллюстрация. Фото: NASA.
Как стало известно, американский астроном-любитель, который является "охотником" за кометами и астероидами, по имени Каспер Вирчос на прошлой неделе сделал открытие в обсерватории Mount Lemmon Sky Center, что в штате Аризона.
Сообщается, что орбита кометы проходит между двумя планетами в Солнечной системе (Марсом и Сатурном). Её один оборот вокруг нашего светила происходит приблизительно за 13 лет. В следующий раз её можно будет наблюдать лишь в начале следующего десятилетия.
Новооткрытый объект назвали фамилией астронома.
Фото: KOLD.
Для справки: Каспер Вирчос является членом группы исследователей астероидов при Университете Аризоны. Группа является лучшей в мире по поиску астероидов, которые проходят рядом с нашей планетой.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Китай оправил в космос ракету-носитель с кораблем. Он направится к космической станции, на которую через месяц прибудет группа тайконавтов. Запуск был осуществлен с космодрома в провинции Хайнань. Космонавты пробудут на борту станции около полугода. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что шестиколесный робот американского ведомства NASA прислал на нашу планету новые фотографии с Марса. Снимки были сделаны рядом со скалой "Рошетт". Специалисты отметили, что каждое изображение состоит из более чем 50 фотографий. На снимках можно увидеть две дыры в том месте, где робот добывал керн. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости