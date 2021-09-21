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Китай запустил космический корабль: что известно (ВИДЕО)

Корабль отправился к орбитальной станции "Тяньгун".

сегодня, 15:33
Автор:

Денис Подставной








Китай отправил в космос грузовой корабль. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

Китай запустил космический корабль: что известно (ВИДЕО)

Тяньчжоу-3. Фото: YouTube.

Как стало известно, вчера, 20 сентября в 15:10 по местному времени КНР успешно совершила запуск космической ракеты под названием "Чанчжэн-7" с космическим кораблем "Тяньчжоу-3".

Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан, который расположен в китайской провинции Хайнань, что на юге страны. Корабль отправился к орбитальной станции "Тяньгун". 

Сообщается, что на борту "Тяньчжоу-3" находится топливо и оборудование для экипажа космического корабля "Шэньчжоу-13". Планируется, что его отправка на орбитальную станцию состоится уже в следующем месяце. На борту корабля будут находиться три тайконавта. 

Для справки: целью полета корабля  "Шэньчжоу-13" является продолжение работы на орбите основных технологий по строительству и эксплуатации космической станции. Экипаж будет находиться на орбите Земли на протяжении пяти месяцев. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ровер NASA прислал новое фото с красной планеты. Новые селфи были сделаны над скалой, которую называют "Рошетт". На снимках можно увидеть две дыры в том месте, где марсоход занимался добычей керна. Каждая из опубликованных фотографий состоит из множества изображений. Подробно об этом читайте в нашем материале. Подробно об это читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые показали удивительный объект в космосе. На снимке можно увидеть сверкающее звездное поле. Данный плотно упакованный, примерно сферический набор звезд располагается неподалёку от центра нашей галактики. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/tech/space/4398523-kytai-otpravyl-hruzovoi-korabl-tianchzhou-3-k-orbytalnoi-stantsyy
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