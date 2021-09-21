Китай запустил космический корабль: что известно (ВИДЕО)

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Денис Подставной
Китай отправил в космос грузовой корабль. Об этом сообщает издание Корреспондент.
Тяньчжоу-3. Фото: YouTube.
Как стало известно, вчера, 20 сентября в 15:10 по местному времени КНР успешно совершила запуск космической ракеты под названием "Чанчжэн-7" с космическим кораблем "Тяньчжоу-3".
Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан, который расположен в китайской провинции Хайнань, что на юге страны. Корабль отправился к орбитальной станции "Тяньгун".
Сообщается, что на борту "Тяньчжоу-3" находится топливо и оборудование для экипажа космического корабля "Шэньчжоу-13". Планируется, что его отправка на орбитальную станцию состоится уже в следующем месяце. На борту корабля будут находиться три тайконавта.
Для справки: целью полета корабля "Шэньчжоу-13" является продолжение работы на орбите основных технологий по строительству и эксплуатации космической станции. Экипаж будет находиться на орбите Земли на протяжении пяти месяцев.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ровер NASA прислал новое фото с красной планеты. Новые селфи были сделаны над скалой, которую называют "Рошетт". На снимках можно увидеть две дыры в том месте, где марсоход занимался добычей керна. Каждая из опубликованных фотографий состоит из множества изображений. Подробно об этом читайте в нашем материале. Подробно об это читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые показали удивительный объект в космосе. На снимке можно увидеть сверкающее звездное поле. Данный плотно упакованный, примерно сферический набор звезд располагается неподалёку от центра нашей галактики. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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