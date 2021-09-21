Китай запустил космический корабль: что известно (ВИДЕО)



















Китай отправил в космос грузовой корабль. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Тяньчжоу-3. Фото: YouTube.

Как стало известно, вчера, 20 сентября в 15:10 по местному времени КНР успешно совершила запуск космической ракеты под названием "Чанчжэн-7" с космическим кораблем "Тяньчжоу-3".

Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан, который расположен в китайской провинции Хайнань, что на юге страны. Корабль отправился к орбитальной станции "Тяньгун".

Сообщается, что на борту "Тяньчжоу-3" находится топливо и оборудование для экипажа космического корабля "Шэньчжоу-13". Планируется, что его отправка на орбитальную станцию состоится уже в следующем месяце. На борту корабля будут находиться три тайконавта.

Для справки: целью полета корабля "Шэньчжоу-13" является продолжение работы на орбите основных технологий по строительству и эксплуатации космической станции. Экипаж будет находиться на орбите Земли на протяжении пяти месяцев.

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