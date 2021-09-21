Марсианское селфи: ровер NASA прислал новое фото с красной планеты

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало селфи, которое сделал шестиколесный ровер Perseverance на красной планете. Снимки были опубликованы на официальном сайте ведомства.

Perseverance. Фото: NASA.

Марсоход НАСА Perseverance сделал это селфи над скалой по прозвищу "Рошетт" 10 сентября 2021 года, в 198-й марсианский день. На снимках можно увидеть две дыры в том месте, где марсоход использовал свою роботизированную руку для бурения образцов керна.

Есть две версии селфи: на первом изображении Perseverance смотрит на скалы, а на втором — в камеру. Ученые отметили, что каждая версия состоит из 57 отдельных изображений, которые отправляются обратно на Землю и встраиваются в полученные селфи.

Фото: mars.nasa.gov.

Для создания данный снимков ровер использовал камеру под названием WATSON на конце своей роботизированной руки длиной два метра.

Фото: mars.nasa.gov.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые показали, как выглядит сверкающее звездное поле. Астрономы запечатлели его с помощью космической обсерватории. Звездное поле на снимках является шаровым скоплением под названием ESO 520-21, что находится в созвездии Змееносца недалеко от центра нашей галактики. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что фотографу удалось запечатлеть редкое атмосферное явление в Исландии. На снимках можно увидеть явление, которое называется перламутровыми облаками. Фотограф рассказал, что они были видны на протяжении целого дня, а это бывает крайне редко. Он также отметил, что надеется в будущем снова стать свидетелем перламутровых облаков. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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