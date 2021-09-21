Ученые показали, как выглядит сверкающее звездное поле (ФОТО)

Ученые показали удивительный космический объект. Снимок был опубликован на официальном сайте космического телескопа NASA/ESA Hubble.

Hubble. Фото из открытых источников.

На изображении можно увидеть сверкающее звездное поле, снятое с помощью оборудования космической обсерватории. Данный объект называется шаровым звёздным скоплением ESO 520-21.

Плотно упакованный, примерно сферический набор звезд расположен недалеко от центра Млечного Пути, где межзвездный газ и пыль поглощают звездный свет и затрудняют наблюдения.

Это поглощение межзвездным материалом влияет на некоторые длины волн света больше, чем на другие. Оно изменяет цвета астрономических объектов и заставляет их казаться более красными, чем они есть на самом деле.

ESO 520-21 находится в созвездии Змееносца, недалеко от небесного экватора. Отмечается, что Змееносец был одним из 48 созвездий, фигурирующих в трудах египетского астронома II века Птолемея.





Фото: ESA/Hubble and NASA, R. Cohen.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые дали "голос" чёрной дыре. Ученые рассказали, что поскольку космическое пространство в основном тихое, то благодаря проекту "озвучивания", который преобразует неслышимые в других отношениях данные с некоторых из самых мощных телескопов в мире в звук, появляется возможность воспринимать данные из космических источников по-другому.

Также "Комментарии" информировали о том, что учены показали, как выглядит умирающая звезда. Астрономы рассказали, что она находится на расстоянии 20 тысяч световых лет от нас. Туманность, которая окружает массивную звезду, имеет ширину пяти световых лет.



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