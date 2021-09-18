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Учены показали, как выглядит умирающая звезда (ФОТО)

Объект находится на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли

сегодня, 19:05
Автор:

Денис Подставной

Ученые показали умирающую звезду. Снимки были опубликованы на официальной странице космического телескопа NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram. 

Учены показали, как выглядит умирающая звезда (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников.

На снимках полученных благодаря оборудованию Hubble запечатлена звезда под названием AG Киля, которая находится на расстоянии 20 тысяч световых лет от нашей планеты. 

Изображения показывают последние акты жизни этой огромной звезды. Голубые оттенки первого изображения показывают распределение пыли, которая светится в отраженном свете объекта. 

Учены показали, как выглядит умирающая звезда (ФОТО) - фото 2
На втором изображении показаны детали выбросов ионизированного водорода и азота из расширяющейся газовой оболочки вокруг неё.

Учены показали, как выглядит умирающая звезда (ФОТО) - фото 3

Фото: ESA/Hubble. NASA, A. Nota, C. Britt

Специалисты рассказали, что туманность, окружающая AG Киля, имеет ширину около пяти световых лет. На схожем расстоянии находится ближайшая к нам звезда после Солнца — Проксима Центавра. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что астрономы смогли получить изображения объекта, что находится на расстоянии нескольких десятков миллионов километров от нас. Снимки были получены благодаря мощному телескопу под названием Hubble. Этот объект является первой галактикой у которой была обнаружена спиральная структура. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в планету Юпитер врезался неизвестный объект. Вспышка впервые была зафиксирована бразильским астрономом. Ученые рассказали, что на данный момент данных о нём не так много, однако также отметили, что он имеет большую скорость и размеры. Опубликованы фотографии столкновения. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CT7OH0xLVAJ/
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