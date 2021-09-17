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Главная Новости IT космос Ученые показали, как выглядит "водоворот" в космосе (ВИДЕО)
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Ученые показали, как выглядит "водоворот" в космосе (ВИДЕО)

Объект находится на расстоянии 25 миллионов световых лет он нас

сегодня, 10:33
Автор:

Денис Подставной

Ученые показали, как выглядит "водоворот" в космосе (ВИДЕО)

Hubble. Фото из открытых источников.

Ученые показали завораживающий космический объект. Видео было опубликовано на официальной странице космического телескопа NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

На видео можно увидеть объект, который находится в 25 миллионах световых лет от нашей планеты. Галактика Водоворот, также известная как Мессье 51, представляет собой спиральную галактику с вращающимися звездами, газом и пылью. Данные были получены благодаря оборудованию телескопа Hubble. 

На кадрах видны различные звёзды расположенные по всей галактике. В центре находятся более старые желтые звезды, а во внешних областях — более молодые голубые звезды.

Для справки: данная галактика является первой, у которой была обнаружена спиральная структура.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что американская компания SpaceX отправила в космос первых туристов. Ракета-носитель под названием Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с площадки в штате Флорида. Отмечается, что экипаж корабля проведет на орбите нашей планеты три дня. Данная миссия стала первым орбитальным полётом в котором участвовали только гражданские лица на борту. На видео можно увидеть, как прошел полет. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в самую большую планету нашей Солнечной системы врезался большой неизвестный объект. Вспышку на газовом гиганте первым увидел бразильский астроном. Ученые рассказали, что на данный момент об этом объекте имеется мало данных. Однако, также они отметили, что он быстрый и большой. Предполагается, что им являлся астероид или комета. 


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Источник: https://www.instagram.com/nasahubble/?hl=ru
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