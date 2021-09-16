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SpaceX отправила первых туристов в космос: как выглядел полет (ВИДЕО)

Туристы пробудут в космосе три дня

сегодня, 10:59
Автор:

Денис Подставной








Компания известного предпринимателя Илона Маска SpaceX отправила в космос первых туристов. Об этом сообщает издание УНИАН.

SpaceX отправила первых туристов в космос: как выглядел полет (ВИДЕО)

Фото: twitter.com/inspiration4x

В ночь на 16 сентября (по киевскому времени) состоялся запуск на орбиту нашей планеты первого гражданского экипажа миссии SpaceX Inspiration4. 

Как стало известно, космическая ракета Falcon9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки 39A, что в штате Флорида (США). Сообщается, что на орбите космические туристы проведут три дня. 

Для справки: Inspiration4 является пилотируемой космической миссией, которая выполняется компанией SpaceX. Она стала первым орбитальным полётом с участием только гражданских лиц на борту. До этого, космические туристы выполняли только суборбитальные полеты или прибывали на Международную космическую станцию в сопровождении астронавтов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что бразильский астроном заметил на поверхности Юпитера вспышку. Как оказалось с газовым гигантом столкнулся какой-то неизвестный объект. Специалисты отметили, что он имел большие размеры и двигался с большой скоростью. Предполагается, что данным объектом является астероид или небольшая комета. Подробно об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые из американского ведомства NASA показали фотографии космических облаков, которые состоят из газа и пыли. Они находятся в межзвёздном пространстве. Специалисты рассказали, что ближайшая из туманностей находится на расстоянии 700 световых лет от нашей планеты. В ней содержатся останки звезды возможно, похожей на наше светило. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.unian.net/science/nochyu-spacex-otpravit-pervyh-turistov-na-orbitu-onlayn-translyaciya-novosti-11546422.html
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