SpaceX отправила первых туристов в космос: как выглядел полет (ВИДЕО)



















Компания известного предпринимателя Илона Маска SpaceX отправила в космос первых туристов. Об этом сообщает издание УНИАН.

Фото: twitter.com/inspiration4x

В ночь на 16 сентября (по киевскому времени) состоялся запуск на орбиту нашей планеты первого гражданского экипажа миссии SpaceX Inspiration4.

Как стало известно, космическая ракета Falcon9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки 39A, что в штате Флорида (США). Сообщается, что на орбите космические туристы проведут три дня.

Для справки: Inspiration4 является пилотируемой космической миссией, которая выполняется компанией SpaceX. Она стала первым орбитальным полётом с участием только гражданских лиц на борту. До этого, космические туристы выполняли только суборбитальные полеты или прибывали на Международную космическую станцию в сопровождении астронавтов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что бразильский астроном заметил на поверхности Юпитера вспышку. Как оказалось с газовым гигантом столкнулся какой-то неизвестный объект. Специалисты отметили, что он имел большие размеры и двигался с большой скоростью. Предполагается, что данным объектом является астероид или небольшая комета. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые из американского ведомства NASA показали фотографии космических облаков, которые состоят из газа и пыли. Они находятся в межзвёздном пространстве. Специалисты рассказали, что ближайшая из туманностей находится на расстоянии 700 световых лет от нашей планеты. В ней содержатся останки звезды возможно, похожей на наше светило. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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