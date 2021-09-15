NASA показала космические облака: как они выглядят (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало фотографии облаков, которые образуют звёзды. Снимки были опубликованы на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

NASA. Фото: AP.

Туманности — это потрясающе красивые облака из газа и пыли, образующие звезды. В ведомстве показали четыре самых известных изображения туманностей, которые были получены благодаря космическому телескопу под названием Spitzer.

Туманность Орла (в которой находятся столпы творения).

Туманность Омега.

Трехраздельная туманность.

Туманность Лагуна.

Фото: NASA JPL.

Туманности существуют в межзвездном пространстве. Ближайшая к Земле известная туманность ("Улитка") содержит остатки умирающей звезды — возможно, похожей на наше Солнце. Эта туманность находится примерно в 700 световых годах от нас. Отмечается, что даже если бы мы могли путешествовать со скоростью света, нам все равно потребовалось бы 700 лет, чтобы добраться туда.

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