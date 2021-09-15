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NASA показала космические облака: как они выглядят (ФОТО)

Облака из газа и пыли образуют звезды

сегодня, 11:20
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало фотографии облаков, которые образуют звёзды. Снимки были опубликованы на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

NASA показала космические облака: как они выглядят (ФОТО)

NASA. Фото: AP.

Туманности — это потрясающе красивые облака из газа и пыли, образующие звезды. В ведомстве показали четыре самых известных изображения туманностей, которые были получены благодаря космическому телескопу под названием Spitzer

NASA показала космические облака: как они выглядят (ФОТО) - фото 2

Туманность Орла (в которой находятся столпы творения).

NASA показала космические облака: как они выглядят (ФОТО) - фото 3

Туманность Омега.

NASA показала космические облака: как они выглядят (ФОТО) - фото 4

Трехраздельная туманность.

NASA показала космические облака: как они выглядят (ФОТО) - фото 5

Туманность Лагуна.

Фото: NASA JPL.

Туманности существуют в межзвездном пространстве. Ближайшая к Земле известная туманность ("Улитка") содержит остатки умирающей звезды — возможно, похожей на наше Солнце. Эта туманность находится примерно в 700 световых годах от нас. Отмечается, что даже если бы мы могли путешествовать со скоростью света, нам все равно потребовалось бы 700 лет, чтобы добраться туда. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Астронавты на МКС вышли в открытых космос. Специалисты проводили работы за бортом станции на протяжении семи часов. Их целью была установка опорного сегмента для крепления новых солнечных панелей, а также замена старого измерительного оборудования. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировали о том, что архитектор сделал предположение, как будут выглядеть дома будущего. Свои предположения архитектор визуализировал в 3D-редакторе. Для красной планеты он "построил" дом с частичной видимостью на поверхности. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CT0VIPBp1_v/
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