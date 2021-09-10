Как будут выглядеть дома на Марсе: архитектор поделился своими предположениями (ФОТО)

Архитектор по имени Крис Лоусон предположил, как будут выглядеть дома людей на красной планете. Об этом сообщает издание The New York Post.

Архитектор "построил" дом на Марсе. Фото: из открытых источников.

Лоусон предположил, как в будущем будут выглядеть дома на Земле и Марсе. Свои предположения архитектор визуализировал в 3D редакторе.

В одном из проектов Лоусон "построил" дом с частичной видимостью на поверхности. Он считает, что такой дом позволит своему хозяину защититься от сурового климата на красной планете. При этом колонизаторы смогут получать свет, который будет необходим для выращивания сельскохозяйственных культур.





Фото: The New York Post.



Дом внутри скал.





Фото: The New York Post.

Также в портфолио архитектора есть и апокалиптические проекты. Попасть в здание можно будет из-под земли.



Если мы когда-нибудь окажемся в условиях апокалипсиса, дома, возможно, должны быть немного прочнее, — пишет издание.

Парящий дом.

Фото: The New York Post.

Как пишет издание, общая форма, скорее всего, будет напоминать дроны, которые мы видим сегодня, только в 10 раз больше с гигантскими пропеллерами. Они будут непрерывно вращаться, чтобы создать воздушный поток, необходимый для удержания летящего дома в воздухе.

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