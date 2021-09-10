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Главная Новости IT технологии Как будут выглядеть дома на Марсе: архитектор поделился своими предположениями (ФОТО)
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Как будут выглядеть дома на Марсе: архитектор поделился своими предположениями (ФОТО)

Архитектор поделился своими предположениями о том, как в будущем будут выглядеть марсианские дома

сегодня, 16:31
Автор:

Денис Подставной

Архитектор по имени Крис Лоусон предположил, как будут выглядеть дома людей на красной планете. Об этом сообщает издание The New York Post. 

Как будут выглядеть дома на Марсе: архитектор поделился своими предположениями (ФОТО)

Архитектор "построил" дом на Марсе. Фото: из открытых источников.

Лоусон предположил, как в будущем будут выглядеть дома на Земле и Марсе. Свои предположения архитектор визуализировал в 3D редакторе. 

В одном из проектов Лоусон "построил" дом с частичной видимостью на поверхности. Он считает, что такой дом позволит своему хозяину защититься от сурового климата на красной планете. При этом колонизаторы смогут получать свет, который будет необходим для выращивания сельскохозяйственных культур.

Как будут выглядеть дома на Марсе: архитектор поделился своими предположениями (ФОТО) - фото 2

Фото: The New York Post. 

Дом внутри скал. 

Как будут выглядеть дома на Марсе: архитектор поделился своими предположениями (ФОТО) - фото 3

Фото: The New York Post. 

Также в портфолио архитектора есть и апокалиптические  проекты.  Попасть в здание можно будет из-под земли. 

Если мы когда-нибудь окажемся в условиях апокалипсиса, дома, возможно, должны быть немного прочнее, — пишет издание.

Парящий дом. 

Как будут выглядеть дома на Марсе: архитектор поделился своими предположениями (ФОТО) - фото 4

Фото: The New York Post. 

Как пишет издание, общая форма, скорее всего, будет напоминать дроны, которые мы видим сегодня, только в 10 раз больше с гигантскими пропеллерами. Они будут непрерывно вращаться, чтобы создать воздушный поток, необходимый для удержания  летящего дома в воздухе.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как будет выглядеть первый в истории спутник из дерева. Целью запуска такого аппарата является изучение использования деревянных материалов в суровых условиях космоса. На спутнике будет установлена камера и специальные датчики для мониторинга его состояния. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, как будет выглядеть совместная база РФ и Китая на единственном спутнике нашей планеты. Стало известно, когда планируется закончить строительство. Проект представили во время международной конференции, которая состоялась в Санкт-Петербурге. Подробнее об этом читайте в нашей статье.


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Источник: https://nypost.com/2021/09/08/architect-says-these-are-the-flying-homes-of-the-future/
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