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Главная Новости IT космос Как будет выглядеть российско-китайская база на Луне (ФОТО)
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Как будет выглядеть российско-китайская база на Луне (ФОТО)

Китай и РФ планируют построить базу на спутнике Земли

сегодня, 15:35
Автор:

Денис Подставной

Российское космическое агентство "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление (CNSA) представили проект совместной лунной базы. Его презентовали во время международной конференции, которая состоялась в Санкт-Петербурге. 

Как будет выглядеть российско-китайская база на Луне (ФОТО)

Как будет выглядеть база РФ и Китая на Луне. Фото из открытых источников

Как стало известно, базу на единственном спутнике Луны РФ и Китай планируют открыть к 2035 году. Согласно планам, её строительство должно осуществится в несколько этапов:

• Первый этап (разведывательный) будет продолжаться до 2025 года. Во время него странны отправят на Луну по три исследовательских аппарата. После проведения исследований будет точно определено место под постройку объекта. 

• Второй этап (стройка) запланирован в период с 2026 по 2030 годы. Во время него будут использованы по одному космическому аппарату от каждой страны. 

• Третий этап (завершающий) будет продолжаться с 2030 по 2035 год. Во время него планируется завершить строительство, а также начать эксплуатацию базы. 

На ней будут располагаться площадки для взлета и посадки космических аппаратов и ряд модулей различного назначения. 

Как будет выглядеть российско-китайская база на Луне (ФОТО) - фото 2


Как будет выглядеть российско-китайская база на Луне (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA отправит на обратную сторону Луны несколько комплектов с оборудованием. В ведомстве рассказали о каждом комплекте и об задачах, которые предстоит выполнить с их помощью. Более подробно читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в работе космического телескопа НАСА "Хаббл" произошел сбой. На данный момент специалисты пытаются вывести космический аппарат из безопасного режима, в который он вошел в следствии сбоя. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l2P5kFTBuOs
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