Как будет выглядеть российско-китайская база на Луне (ФОТО)

Российское космическое агентство "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление (CNSA) представили проект совместной лунной базы. Его презентовали во время международной конференции, которая состоялась в Санкт-Петербурге.

Как будет выглядеть база РФ и Китая на Луне. Фото из открытых источников

Как стало известно, базу на единственном спутнике Луны РФ и Китай планируют открыть к 2035 году. Согласно планам, её строительство должно осуществится в несколько этапов:

• Первый этап (разведывательный) будет продолжаться до 2025 года. Во время него странны отправят на Луну по три исследовательских аппарата. После проведения исследований будет точно определено место под постройку объекта.

• Второй этап (стройка) запланирован в период с 2026 по 2030 годы. Во время него будут использованы по одному космическому аппарату от каждой страны.

• Третий этап (завершающий) будет продолжаться с 2030 по 2035 год. Во время него планируется завершить строительство, а также начать эксплуатацию базы.

На ней будут располагаться площадки для взлета и посадки космических аппаратов и ряд модулей различного назначения.













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