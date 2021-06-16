Что отправит NASA на обратную сторону Луны

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Денис Подставной
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует отправить оборудование на обратную сторону Луны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
NASA отправит оборудование на темную сторону Луны. Фото из открытых источников
Как стало известно, в ведомстве хотят отправить несколько комплектов оборудования для исследований, которые будут касаться тепловых потоков, электрической проводимости недр и магнитного поля единственного спутника Земли. Также, будут отправлены два сейсмографа, с помощью которых ученые будут наблюдать за лунной сейсмической активностью.
Ведомство уже определилось с выбором оборудования. Оно будет состоять из:
•Комплект под названием Lunar Vertex будет состоять из ровера и посадочного модуля. Аппарат проведет исследование магнитного поля в области Рейнер Гамма.
Еще два комплекта оборудования будут отправлены на обратную сторону Луны к кратеру Шредингер.
•Farside Seismic Suite будет включать в себя два сейсмографа, которые помогут определить тектоническую активность обратной стороны спутника.
•LITMS будет включать в себя бур и зонд, с помощью которых ученые планируют исследовать тепловые потоки и электрическую проводимость недр в районе данного кратера.
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