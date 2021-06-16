17 июня Китай осуществит пилотируемый космический полет: что известно (ФОТО)

Китай планирует завтра запустить пилотируемую космическую миссию. Об этом сообщает издание Reuters.

Китай осуществит пилотируемый полет в космос. Фото Reuters.

Как стало известно, в рамках пилотируемого космического полета Китай хочет отправить на орбиту Земли трех космонавтов. Цель полета состоит в проведении проверки на орбите основных технологий по строительству и эксплуатации космической станции Китая. Данная пилотируемая миссия станет для этой страны первой за последние пять лет.

Известно, что экипаж будет отправлен на космическом корабле Shenzhou-12, который будет запущен с космодрома Цзюцюань, что на северо-западе Китая. Всего для завершения строительства китайской космической станции необходимо 11 таких миссий, Shenzhou-12 станет третьей.





В Китайском агентстве пилотируемых космических полетов рассказали, что трое космонавтов будут находиться в базовом модуле Tianhe космической станции Китая в течение трех месяцев. Это станет самым продолжительным пребыванием китайских астронавтов на орбите.





Для справки: строительство космической станции Китая было начато в апреле этого года. Тогда был запущен один из трех модулей станции под названием Tianhe.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA показало, как будет выглядеть телескоп, который будет "охотится" за астероидами. В ведомстве рассказали о характеристиках и дате запуска будущего аппарата, который будет называться Near Earth Object Surveyor. Более подробно об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что Китай вывел на орбиту несколько спутников различного назначения. Их доставила космическая ракета Long March 2D. Подробнее читайте в нашей статье.

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