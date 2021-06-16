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Главная Новости IT космос 17 июня Китай осуществит пилотируемый космический полет: что известно (ФОТО)
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17 июня Китай осуществит пилотируемый космический полет: что известно (ФОТО)

Китай отправит космонавтов на орбиту Земли

сегодня, 13:36
Автор:

Денис Подставной

Китай планирует завтра запустить пилотируемую космическую миссию. Об этом сообщает издание Reuters. 

17 июня Китай осуществит пилотируемый космический полет: что известно (ФОТО)

Китай осуществит пилотируемый полет в космос. Фото Reuters.

Как стало известно, в рамках пилотируемого космического полета Китай хочет отправить на орбиту Земли трех космонавтов. Цель полета состоит в проведении проверки на орбите основных технологий по строительству и эксплуатации космической станции Китая. Данная пилотируемая миссия станет для этой страны первой за последние пять лет. 

Известно, что экипаж будет отправлен на космическом корабле Shenzhou-12, который будет запущен с космодрома Цзюцюань, что на северо-западе Китая. Всего для завершения строительства китайской космической станции необходимо 11 таких миссий, Shenzhou-12 станет третьей. 

17 июня Китай осуществит пилотируемый космический полет: что известно (ФОТО) - фото 2

В Китайском агентстве пилотируемых космических полетов рассказали, что трое космонавтов будут находиться в базовом модуле Tianhe космической станции Китая в течение трех месяцев. Это станет самым продолжительным пребыванием китайских астронавтов на орбите. 

17 июня Китай осуществит пилотируемый космический полет: что известно (ФОТО) - фото 3

Для справки: строительство космической станции Китая было начато в апреле этого года. Тогда был запущен один из трех модулей станции под названием Tianhe. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA показало, как будет выглядеть телескоп, который будет "охотится" за астероидами. В ведомстве рассказали о характеристиках и дате запуска будущего аппарата, который будет называться Near Earth Object Surveyor. Более подробно об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что Китай вывел на орбиту несколько спутников различного назначения. Их доставила космическая ракета Long March 2D. Подробнее читайте в нашей статье




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Источник: https://www.reuters.com/world/china/china-says-launch-crewed-spacecraft-shenzhou-12-june-17-2021-06-16/
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