Китай запустил космическую ракету: что известно (ФОТО)

Китай вывел на орбиту Земли несколько спутников различного назначения. Об этом сообщает издание Space.com.

Китай запустил ракету в космос. Фото из открытых источников

Как стало известно, запуск космической ракеты Long March 2D, которая доставила технику на орбиту состоялся с Тайюаньского космодрома, что на севере Китая.

Один из спутников называется Yangwang-1 и является специальным аппаратом для отслеживания близких к нашей планете астероидов. Он принадлежит китайской компании Origin Space. Yangwang-1 оборудован оптическим телескопом, который "видит", как обычный, так и ультрафиолетовый свет. Также Long March 2D вывела на орбиту еще три спутника: Beijing-3, Hisea-2 и TKSY01-TJ.

Оператором Beijing-3 будет компания Twenty First Century Aerospace Technology Co., Ltd. Аппарат будет использоваться для разведки природных ресурсов, мониторинга экологической ситуации, а также для предупреждений о природных катастрофах.

Спутник Hisea-2 планируется использовать для мониторинга экологии морского пространства.

TKSY01-TJ по заявлениям местных средств массовой информации, будет использован для тренировки и обучения университетских команд орбитальному обслуживанию техники. Отмечается, что данная орбитальная миссия является уже 17 для Китая в этом году.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA опубликовало фотографии двух планет, которые открыли "охотники" на планеты. Они имеют относительно большие размеры и вращаются вокруг звезды, которая похожа на наше Солнце. Более подробно об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что NASA впервые показало собранную космическую ракету, которая должна отправить людей на Луну. Её испытания должны начаться уже в ближайшее время, а осуществить полет на единственный спутник планируется через несколько лет. Более подробно читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!