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Главная Новости IT космос NASA впервые показало, как выглядит собранная космическая ракета, которая отправит людей на Луну
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NASA впервые показало, как выглядит собранная космическая ракета, которая отправит людей на Луну

NASA показало, как выглядит собранная ракета-носитель

сегодня, 11:56
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало фото процесса сборки космической ракеты под названием SLS. Об этом сообщает издание BBC.

NASA впервые показало, как выглядит собранная космическая ракета, которая отправит людей на Луну

Космическая ракета NASA. Фото из открытых источников

Как стало известно, инженеры из Космического центра имени Джона Кеннеди завершили спуск основной ступени ракеты на мобильную пусковую установку. Она была установлена между двумя меньшими по размеру ускорителями. Размер основной ступени составил 65 метров.

В ведомстве отметили, что впервые все три главных элемента ракеты-носителя были собраны вместе в их пусковой конфигурации. На этот момент команды инженеров продолжают работать над закреплением активной ступени, на которой установлен твердотопливный ракетный двигатель.

NASA впервые показало, как выглядит собранная космическая ракета, которая отправит людей на Луну - фото 2

Известно, что эта космическая ракета будет использована в миссии "Артемида 1", в рамках которой она отправит космический корабль с людьми на Луну.

Уже этим летом на SLS установят капсулу экипажа космического корабля Orion, а потом, в конце года, проведут испытательный полет вокруг спутника Земли. Во время испытаний людей в капсуле не будет. Планируется, что отправка людей на Луну состоится через 2 года.

NASA впервые показало, как выглядит собранная космическая ракета, которая отправит людей на Луну - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Европейское космическое агентство (ESA) хочет отправить миссию на Венеру. В миссии будет использован новый космический аппарат под названием EnVision. На нем будет установлено более современное оборудование, чем на аппарате, который использовался в предыдущей миссии. Это поможет ученым глубже и подробнее изучить эту планету.

Также издание информировало о том, что Китайское национальное космическое управление опубликовало несколько новых фотографий с Марса. Снимки были сделаны с помощью ровера Zhurong и беспроводной камеры. Подробнее об этом читайте в нашей статье.



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Источник: https://www.bbc.com/news/science-environment-57446686?utm_source=ixbtcom
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