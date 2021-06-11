Европа отправит миссию на Венеру: что известно

Европа запустит свою новую космическую миссию. Об этом сообщает издание Space.com. Как стало известно, Европейское космическое агентство (ESA) планирует запустить на орбиту Венеры аппарат под названием EnVision.

NASA запустит миссию на Венеру. Фото из открытых истчоников

Ранее ведомство уже отправляло к Венере зонд ESA Venus Express, однако на новинке будет установлено более современное оборудование, которое позволит глубже и подробнее изучить эту планету.

Радиолокационный прибор для EnVision поставит американское агентство NASA. Благодаря ему ESA сможет создать уникальную карту поверхности Венеры.

Запуск зонда осуществит планируемая ракета-носитель Ariane 6. Старт миссии запланирован на 31 год. После отправки EnVision в космос, ему потребуется 31 месяц, чтобы достичь своего пункта назначения.

Ранее в NASA заявили, что хотят запустить несколько миссий по изучению Венеры. Ученый американского ведомства Том Вагнер отметил, что благодаря общим усилиям NASA и ESA, можно будет лучше понять, почему Венера и Земля при всей своей схожести в начале, стали настолько разными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства запустит две миссии, которые будут направлены на изучение Венеры. В последний раз ведомство отправляло зонд к этой планете 30 лет назад. Более подробно читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что китайский марсоход Zhurong отправил на Землю несколько снимков, сделанных на красной планете. На фотографиях был запечатлен сам ровер, а также пейзажи Марса и посадочная платформа.

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