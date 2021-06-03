NASA вернется на Венеру: что известно

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует запустить несколько миссий для изучения ближайшей к Земле планеты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

NASA отправит несколько новых мисси на Венеру. Фото из открытых источников

NASA проведет две миссии по изучению Венеры. Это произойдет впервые за более, чем 30 лет. Последний раз ведомство запускало на Венеру зонд в 1989 году. Он проработал на планете несколько лет.

Как сообщает NASA, обе миссии будут частью программы NASA Discovery и направлены на то, чтобы понять, как Венера стала настолько непригодной для жизни планетой. Ведь она имеет множество параметров схожих с Землей. На каждую миссию выделят по 500 миллионов долларов. Их запуск запланирован на конец этого десятилетия.

Первым на Венеру отправят орбитальный аппарат VERITAS, который будет создавать трехмерные карты, изучать состав поверхности, а также совершать замеры изменений гравитационного поля планеты.

Спустя год на планету хотят отправить орбитальный комплекс DAVINCI+, который сможет окончательно подтвердить наличие на планете фосфина. Однако в ведомстве отметили, что даже если комплексу не удастся обнаружить фосфин в исследуемом месте, это не будет означать, что его на планете не существует.

Для справки: в прошлом году астрономы заявили, что имеют доказательства того, что в облаках планеты Венера присутствуют молекулы фосфина, которые могли там оказаться только как продукт жизнедеятельности живых организмов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал фотографии нового космического корабля Starship SN16.

Также, издание информировало о том, что NASA планирует отправить ровен на единственный спутник Земли.





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