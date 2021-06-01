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Как выглядит новый космический корабль SpaceX: Илон Маск опубликовал фото

Илон Маск показал новый космический корабль SpaceX Starship SN16

сегодня, 14:41
Автор:

Денис Подставной

Основатель компании SpaceX Илон Маск продемонстрировал фотографию прототипа нового космического корабля. Маск опубликовал фотографию на своей страничке в социальной сети Twitter. 

Как выглядит новый космический корабль SpaceX: Илон Маск опубликовал фото

Илон Маск показал новый космический корабль Starship. Фото из открытых источников

Новый космический корабль для полета на Марс называется Starship SN16. Его планируют испытать уже в ближайшее время. На фото также продемонстрирована ракета-носитель, которая должна доставить корабль в космос. 

Предположительно, новый SN16 будет запущен по той же траектории, что и SN15, который совершил свой полет в начале прошлого месяца. Тогда прототип корабля Starship SN15 успешно завершил свой испытательный полет, взлетев и приземлившись на частном космодроме SpaceX в Бока-Чика, что в штате Техас. За 6 минут полета корабль поднялся на высоту в 10 километров, а потом, совершив запланированный манёвр, приземлился. Однако, после успешного приземления на корабле произошло возгорание, которое, к счастью, не привело к взрыву. 

Вероятнее всего, новый космический корабль будет запущен по той же траектории, что подтвердить успешные результаты SN15.

Как выглядит новый космический корабль SpaceX: Илон Маск опубликовал фото - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в океане, вблизи побережья Техаса компания Илона Маска SpaceX построит несколько плавучих космодромов. Для этого компания выкупила несколько нефтяных платформ. 

Также, издание информировало о том, что NASA планирует отправить на луну ровер VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). Новый луноход должен будет заняться изучением льда под поверхностью Луны, а также поиском ресурсов. Также в ведомстве рассказали о том, когда планируется запуск космического корабля с новым луноходом. 


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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1398123830871150600/photo/1
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