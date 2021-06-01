Как будут выглядеть плавучие космодромы Илона Маска

В США посреди океана построят два космодрома. Об этом сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX, Илон Маск.

SpaceX строит плавучие космодромы. Фото из открытых источников

Новые объекты строятся в океане близ побережья штата Техас. За основу для плавучих космодромов были взяты несколько нефтяных платформ, которые компания SpaceX приобрела за три с половиной миллиона долларов. Новые космодромы будут названы Phobos и Deimos (в честь спутников Марса).

Данные платформы будут использоваться для запуска ракет компании SpaceX. Например, они смогут служить стартовой и посадочной площадкой для ракеты носителя Falcon 9, которая используется для запуска космических кораблей, спутников связи и научно-исследовательских космических аппаратов. А в будущем с Phobos и Deimos смогут взлететь и корабли Starship, которые осуществят пилотируемые полеты на красную планету. Ввод в эксплуатацию данных объектов ожидается уже в 2022 году.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA показала фотографии с поверхности Марса, которые запечатлел марсоход Curiosity. На фото можно увидеть марсианские облака. Благодаря новым фотографиям ученые смогли совершить новое научное открытие.

Также издание информировало о том, что во время очередного полета вертолетного дрона NASA Ingenuity неожиданно произошел сбой в работе системы навигации аппарата. Из-за данной ошибки беспилотник, прямо во время полета, начало раскачивать из стороны в сторону. Ученые из NASA проанализировали ситуацию и рассказали о том, что произошло с их техникой.

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