Как выглядит марсианское небо: марсоход NASA сделал несколько фотографий

Марсоход запечатлел марсианское небо. Фото из открытых источников

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало, как выглядит небо на Марсе. Фотографии разместили в блоге Лаборатории реактивного движения ведомства.

Снимки были сделаны марсоходом NASA Curiosity еще в марте этого года после захода солнца на Марсе.

Ученые объединили несколько десятков снимков в одно Gif-изображение, чтобы люди смогли увидеть марсианское небо так, как видели бы его своими глазами, находясь непосредственно на этой планете.







В ведомстве рассказали, что тучи, которые можно увидеть на снимках, — это очень редкое явление для тонкой атмосферы Марса. Обычно они появляются в холодное время года на экваторе планеты.

Также ученые отметили, что благодаря полученным снимкам команда марсохода совершила еще одно открытие. Обычно облака на Марсе парят на высоте примерно 60 километров от поверхности и состоят из водяного льда, но эти облака были запечатлены на гораздо большей высоте, где очень низкая температура. Это указывает на то, что они, вероятно, состоят из сухого льда или замороженного углекислого газа.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что во время шестого полета вертолетного дрона Ingenuity на Марсе произошел сбой. В NASA сообщили, что из-за технических неполадок беспилотник совершил отклонения от курса полета.



Также издание информировало о том, что NASA опубликовала фото марсохода на горе, которую он покорял 7 лет. Фотография была сделана орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter с расстояния в 270 километров.

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