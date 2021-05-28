Произошел сбой: что известно о новом полете вертолета NASA на Марсе

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказало о том, как прошел очередной полет их беспилотного вертолета на Марсе.

Cбой во время шестого полета дрона на Марсе. Фото из открытых источников

Как сообщается на сайте ведомства, во время шестого полета Ingenuity произошел сбой в системе навигации. Ранее планировалось, что во время очередного полета дрон должен был подняться на высоту 10 метров со скоростью четыре метра в секунду, а после, пролетев некоторое расстояние, приземлиться в новой для него местности.

По словам ведомства, первые 150 метров полет никаких инцидентов не происходило, но после вертолетный дрон начал раскачиваться и корректировать скорость. Такое состояние продолжалось на протяжении всего полета. Также датчики летательного аппарата показывали большие скачки напряжения. Перед тем как приземлиться, Ingenuity совершил отклонения по крену и тангажу более, чем на 20 градусов.

В NASA выяснили, что во время первой минуты полета в навигационной системе дрона произошел сбой. Это привело к потере одного передаваемого изображения с навигационной камеры. Вследствие этого все последующие изображения доставлялись с неточными временными метками. А это означало то, что навигационная система аппарата работала, основываясь на неверную информацию.

Несмотря на все возникшие проблемы во время полета дрона, ему всё же удалось удачно приземлится, но с отклонением на 5 метров от предполагаемого места посадки. В NASA отметили, что все ошибки будут учтены, а полученные знания помогут им во время будущих полетов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA отправит робота на Луну, а также о том, что NASA опубликовала фото марсохода на горе, которую он покорял 7 лет.

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