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Главная Новости IT космос Произошел сбой: что известно о новом полете вертолета NASA на Марсе
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Произошел сбой: что известно о новом полете вертолета NASA на Марсе

NASA рассказала о том, как прошел шестой полет вертолетного дрона Ingenuity

сегодня, 13:25
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказало о том, как прошел очередной полет их беспилотного вертолета на Марсе. 

Произошел сбой: что известно о новом полете вертолета NASA на Марсе

Cбой во время шестого полета дрона на Марсе. Фото из открытых источников

Как сообщается на сайте ведомства, во время шестого полета Ingenuity произошел сбой в системе навигации. Ранее планировалось, что во время очередного полета дрон должен был подняться на высоту 10 метров со скоростью четыре метра в секунду, а после, пролетев некоторое расстояние, приземлиться в новой для него местности.

По словам ведомства, первые 150 метров полет никаких инцидентов не происходило, но после вертолетный дрон начал раскачиваться и корректировать скорость. Такое состояние продолжалось на протяжении всего полета. Также датчики летательного аппарата показывали большие скачки напряжения. Перед тем как приземлиться, Ingenuity совершил отклонения по крену и тангажу более, чем на 20 градусов. 

В NASA выяснили, что во время первой минуты полета в навигационной системе дрона произошел сбой. Это привело к потере одного передаваемого изображения с навигационной камеры. Вследствие этого все последующие изображения доставлялись с неточными временными метками. А это означало то, что навигационная система аппарата работала, основываясь на неверную информацию.

Несмотря на все возникшие проблемы во время полета дрона, ему всё же удалось удачно приземлится, но с отклонением на 5 метров от предполагаемого места посадки. В NASA отметили, что все ошибки будут учтены, а полученные знания помогут им во время будущих полетов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA отправит робота на Луну, а также о том, что NASA опубликовала фото марсохода на горе, которую он покорял 7 лет.




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Источник: https://mars.nasa.gov/technology/helicopter/status/305/surviving-an-in-flight-anomaly-what-happened-on-ingenuitys-sixth-flight/#.YK_gjM_IjdI.twitter
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