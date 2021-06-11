"Космическое селфи": китайский ровер сделал новые фото с Марса

Китайское национальное космическое управление опубликовало новые фото с красной планеты. Об этом сообщает издание "Синьхуа".

Марсоход показал новые фото с Марса. Фото из открытых источников

На фотографиях был запечатлен марсианских пейзаж, марсоход Zhurong, который находится на Марсе с 15 мая этого года, и его посадочная платформа. Изображения были представлены общественности во время церемонии, на которой говорили об успехах первой для Китая миссии по исследованию красной планеты. Данные снимки были сделаны беспроводной камерой.





Известно, что ровер Zhurong был отправлен на Марс с целью исследования климата и грунта планеты. Он был доставлен на красную планету в составе аппарата "Тяньвэнь-1" Вся миссия должна продлится около трех месяцев. С момента посадки ровер регулярно отправляет новые фотографии с Марса, первые из которых были доставлены на Землю 19 мая.





Для справки: китайский шестиколесный ровер Zhurong приземлился на Марс 15 мая, а уже 22 покинул посадочную платформу и начал проводить разведку местности.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA планирует отправить зонд к крупному астероиду. В ведомстве назвали цели миссии, дату запуска, а также год в котором аппарат сможет приблизиться к небесному телу. Более подробно об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что NASA продемонстрировало фотографии самого большого спутника в Солнечной системе. Автоматическая межпланетная станция "Юнона" сделала их во время того, как приближалась к Юпитеру в 33-ий раз. На то, чтобы сделать фотографии у аппарата было всего несколько десятков минут, пока он не приблизился к планете. Более подробно читайте в нашей статье.

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