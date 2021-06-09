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Как выглядит самый большой спутник в Солнечной системе: NASA опубликовало фото

NASA опубликовало фотографии самого большого спутника в Солнечной системе

9 июня 2021, 13:13
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографии Ганимеда — спутника Юпитера. Об этом сообщает издание Forbes.

Как выглядит самый большой спутник в Солнечной системе: NASA опубликовало фото

NASA сделало новые фотографии Ганимеда. Фото из открытых источников

Как стало известно, новые снимки самого большого в Солнечной системе спутника были сделаны автоматической межпланетной станцией NASA "Юнона". Чтобы получить изображения, которых бы хватило на пять экспозиций, у космического аппарата было 25 минут. Затем "Юнона" приблизилась к Юпитеру на расстояние 1000 километров. Известно, что за всё время своей миссии межпланетная станция уже 33-ий раз сближается с Юпитером.

Как выглядит самый большой спутник в Солнечной системе: NASA опубликовало фото - фото 2

После получения снимков, научная группа аппарата сравнит их с фотографиями сделанными ранее. Научная группа будет искать изменения в поверхности спутника, которые могли произойти за последние 20 лет (столько времени прошло с момента получения предыдущих снимков).

Как выглядит самый большой спутник в Солнечной системе: NASA опубликовало фото - фото 3

Для справки: Ганимед является крупнейшим спутником в Солнечной системе. Он превышает Луну по массе более чем в два раза, а его диаметр равен 5268 километрам.  

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как выглядит галактика, которая находится на расстоянии 140 световых лет от Земли. Снимки сделал орбитальный телескоп Hubble. Ученые рассказали, почему эта галактика является сложной с точки зрения квалификации. Более подробно об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что NASA впервые за три десятка лет вернется к изучению Венеры. В ведомстве сообщили о том, что собираются запустить две миссии стоимостью в пол миллиарда долларов каждая. Старт миссий ожидается уже в ближайшие десять лет. 



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Источник: https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2021/06/08/in-photos-nasas-juno-sends-back-epic-images-of-ganymede-the-biggest-moon-in-our-solar-system/?sh=66ce6c8d18c3
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