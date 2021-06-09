Как выглядит самый большой спутник в Солнечной системе: NASA опубликовало фото

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографии Ганимеда — спутника Юпитера. Об этом сообщает издание Forbes.

NASA сделало новые фотографии Ганимеда. Фото из открытых источников

Как стало известно, новые снимки самого большого в Солнечной системе спутника были сделаны автоматической межпланетной станцией NASA "Юнона". Чтобы получить изображения, которых бы хватило на пять экспозиций, у космического аппарата было 25 минут. Затем "Юнона" приблизилась к Юпитеру на расстояние 1000 километров. Известно, что за всё время своей миссии межпланетная станция уже 33-ий раз сближается с Юпитером.





После получения снимков, научная группа аппарата сравнит их с фотографиями сделанными ранее. Научная группа будет искать изменения в поверхности спутника, которые могли произойти за последние 20 лет (столько времени прошло с момента получения предыдущих снимков).





Для справки: Ганимед является крупнейшим спутником в Солнечной системе. Он превышает Луну по массе более чем в два раза, а его диаметр равен 5268 километрам.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как выглядит галактика, которая находится на расстоянии 140 световых лет от Земли. Снимки сделал орбитальный телескоп Hubble. Ученые рассказали, почему эта галактика является сложной с точки зрения квалификации. Более подробно об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что NASA впервые за три десятка лет вернется к изучению Венеры . В ведомстве сообщили о том, что собираются запустить две миссии стоимостью в пол миллиарда долларов каждая. Старт миссий ожидается уже в ближайшие десять лет.





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