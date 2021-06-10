NASA отправит зонд к крупному астероиду: что известно

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует отправить зонд к астероиду. Об этом сообщает издание Phys.org.

NASA отправит зонд к астероиду. Фото из открытых источников

Как стало известно, в ведомстве хотят в следующем году отправить зонд к астероиду Психея. Аппарат должна будет запустить ракета-носитель производства компании Space X — Falcon Heavy. Зонд прибудет к цели через 4 года и сначала будет находиться на стабильной орбите космического тела. Затем аппарат начнет снижение до отметки 105 километров над поверхностью астероида.

Целью миссии будет исследование данного космического тела на предмет целесообразности его промышленной разработки.

Для справки: 16) Psyche является одним из самых больших астероидов главного пояса. Был открыт в 1852 году. Долгое время считалось, что он являлся "обнаженным" металлическим ядром, которое сформировалось на заре Солнечной системы. Однако, ученые из Университета Аризоны считают, что данное утверждения является ложным.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые из NASA создали панорамное фото Марса со звуком. Для этого им понадобилось более девятисот фотографии, которые марсоход Perseverance собирал на протяжении месяца. К данному изображению они добавили фото ровера, чтобы люди, которые смотрят на фото могли ощутить масштаб. Более подробно об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что NASA опубликовало фотографии самого большого спутника в нашей Солнечной системы. Данные изображения были получены межпланетной станцией NASA "Юнона", которая приблизилась к Юпитеру уже в 33-ий раз.

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