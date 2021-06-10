Как звучит Марс: NASA опубликовало панорамное фото со звуком

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало Марс на панорамном изображении со звуком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

NASA опубликовало новые фото Марса. Фото из открытых источников

Новое изображение было получено благодаря марсоходу NASA Perseverance еще в середине весны, во время того, как вертолетный дрон Ingenuity выполнял свои первые полеты на красной планете. Для того чтобы запечатлеть эту 360-градусную панораму, аппарат использовал свою систему визуализации, которая называется Mastcam-Z.

Чтобы получить единое изображение, в ведомстве сшили вместе 950 фотографий, которые делал марсоход в период с 15 по 26 апреля. Фото самого марсохода было сделано месяцем ранее и добавлено в эту панораму для того, чтобы зритель мог лучше ощутить масштаб и перспективу с точки зрения Perseverance.

Также ученые сообщают, что на данный момент марсоход уже завершил все первоначальные испытания и тестовые полеты своего вертолетного дрона, и с начала лета приступил к своим основным задачам. Так, например, в течении нескольких ближайших месяцев Perseverance будет исследовать дно одного из кратеров. Из него в последующем будут осуществлен забор проб для транспортировки на Землю во время следующей миссии. Известно, что данный кратер более трех миллиардов лет назад был озером.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вертолетный дрон NASA Ingenuity совершил свой очередной полет на красной планете.



Также издание информировало о том, что NASA опубликовало фото самого большого спутника в Солнечной системе. Фотографии были сделаны благодаря межпланетной станции NASA "Юнона".

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