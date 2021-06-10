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Главная Новости IT космос Как звучит Марс: NASA опубликовало панорамное фото со звуком
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Как звучит Марс: NASA опубликовало панорамное фото со звуком

NASA опубликовало панорамное фото со звуками Марса

сегодня, 11:55
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало Марс на панорамном изображении со звуком. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Как звучит Марс: NASA опубликовало панорамное фото со звуком

NASA опубликовало новые фото Марса. Фото из открытых источников

Новое изображение было получено благодаря марсоходу NASA Perseverance еще в середине весны, во время того, как вертолетный дрон Ingenuity выполнял свои первые полеты на красной планете. Для того чтобы запечатлеть эту 360-градусную панораму, аппарат использовал свою систему визуализации, которая называется Mastcam-Z. 

Чтобы получить единое изображение, в ведомстве сшили вместе 950 фотографий, которые делал марсоход в период с 15 по 26 апреля. Фото самого марсохода было сделано месяцем ранее и добавлено в эту панораму для того, чтобы зритель мог лучше ощутить масштаб и перспективу с точки зрения Perseverance. 

Также ученые сообщают, что на данный момент марсоход уже завершил все первоначальные испытания и тестовые полеты своего вертолетного дрона, и с начала лета приступил к своим основным задачам. Так, например, в течении нескольких ближайших месяцев Perseverance будет исследовать дно одного из кратеров. Из него в последующем будут осуществлен забор проб для транспортировки на Землю во время следующей миссии. Известно, что данный кратер более трех миллиардов лет назад был озером.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вертолетный дрон NASA Ingenuity совершил свой очередной полет на красной планете

Также издание информировало о том, что NASA опубликовало фото самого большого спутника в Солнечной системе. Фотографии были сделаны благодаря межпланетной станции NASA "Юнона". 





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Источник: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-perseverance-rover-begins-its-first-science-campaign-on-mars
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