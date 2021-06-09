NASA показало новое фото с Марса

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило об очередном полете своего вертолетного дрона Ingenuity. Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения ведомства на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Ingenuity совершил новый полет на Марсе. Фото из открытых источников

Как стало известно, во время своего седьмого полета, который продлился 62,8 секунды, беспилотник переместился южнее примерно на 106 метров относительно своего предыдущего места посадки. Находясь в воздухе, Ingenuity сделал одну черно-белую фотографию, а затем приземлился в новом месте.

На фотографии запечатлена тень, которую отбрасывал вертолет на поверхность красной планеты.





В ведомстве отметили, что с каждым новым полетом Ingenuity ученые получают дополнительные сведения о его работе, которые позволяют увеличивать длительность каждого последующего полета. Также в NASA сообщили, что пока не знают, сколько еще перелетов совершит этот дрон.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что во время шестого полета вертолетного дрона NASA Ingenuity произошел сбой в системе навигации аппарата. Из-за этого вертолет, находясь в воздухе, начал раскачиваться и отклоняться от курса. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, как выглядит самый большой спутник в Солнечной системе. Новые снимки были сделаны автоматической межпланетной станцией NASA "Юнона".

Благодаря им ученые смогут увидеть изменения на поверхности спутника, которые могли произойти за последние 20 лет. Именно столько времени прошло с момента получения учеными его предыдущих фотографий.

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