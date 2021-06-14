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Открыты две новые планеты: NASA показало, как они выглядят (ФОТО)

NASA показало показало фотографии двух больших экзопланет

14 июня 2021, 17:19
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показали фото с изображением двух экзопланет. Об этом сообщает на официальном сайте ведомства. 

Открыты две новые планеты: NASA показало, как они выглядят (ФОТО)

Как выглядят экзопланеты. Фото из открытых источников

Как стало известно, планеты были обнаружены "охотниками" за планетами в рамках финансируемой NASA программы под названием Planet Hunters TESS. Они вращаются вокруг звезды HD 152843, которая имеет схожие характеристики с нашим Солнцем. Это небесное тело находится на расстоянии приблизительно 352 световых лет от Земли. 

Первая планета (B) имеет размеры сопоставимые с Нептуном и делает полный оборот вокруг своего "Солнца" приблизительно за 12 дней. Вторая (С) имеет большие размеры (приблизительно в 5,8 раз больше Земли, тогда как первая в 3,4) и делает оборот вокруг HD 152843 за 19-35 дней. 

Для справки: экзопланетой называют планеты, которые не находятся в Солнечной системе. Они небольшие по размеру и тусклые, а сами находятся далеко от Солнца, что затрудняет их поиск. Ближайшая к Земле экзопланета находится на расстоянии чуть более четырех световых лет. 

Открыты две новые планеты: NASA показало, как они выглядят (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что космический телескоп Hubble запечатлел галактику, у которой внутри находится сверхмассивная чёрная дыра. Данная "активная" галактика носит название NGC 3254 и относится к сейфертовским. Более подробно об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что американское ведомство NASA показало, как выглядит космическая ракета, которая должна запустить космический корабль Orion. Стало известно, что уже в этом году ведомство проведет испытание данной ракеты-носителя. 


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Источник: https://www.nasa.gov/feature/citizen-scientists-discover-two-gaseous-planets-around-a-bright-sun-like-star
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