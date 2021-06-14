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Как выглядит "галактика-электростанция": телескоп "Хаббл" сделал новое фото

Hubble запечатлел галактику, которую называют сейфертовской

сегодня, 14:44
Автор:

Денис Подставной

Космический телескоп Hubble запечатлел спиральную галактику. Об этом сообщает издание SciTechDaily. 

Как выглядит "галактика-электростанция": телескоп "Хаббл" сделал новое фото

Как выглядит сейфертовская галактика. Фото из открытых источников

Как стало известно, галактику под названием NGC 3254 удалось запечатлеть благодаря широкоугольной камере телескопа. Данное оборудование может вести наблюдение в видимом, ближнем инфракрасном и ультрафиолетовом свете. 

Отмечается, что данная галактика является не совсем обычной. NGC 3254 — это сейфертовская галактика, а это означает, что она имеет очень активное ядро, которое выделяет столько же энергии, сколько и вся остальная её часть. 

Как выглядит ”галактика-электростанция”: телескоп ”Хаббл” сделал новое фото - фото 2

Известно, что около 10% из всех известных нам галактик являются сейфертовскими. Данный вид гравитационно-связанных систем был впервые описан в 1943 году американским астрономом Карлом Сейфертом.

Внутри "активных галактик", таких, как NGC 3254 находятся сверхмассивные черные дыры, которые  активно аккрецируют материал, выделяющий большое количество радиации. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA первые показало собранную ракету-носитель SLS, которая должна отправить людей на единственный спутник Земли. Размер основной ступени, которая была опущена на мобильную пусковую установку составил 65 метров. В ведомстве отмечают, что впервые все главные элементы космической ракеты были собраны в их пусковой конфигурации. Более подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также издание информировало о том, что NASA опубликовало панорамную фотографию с красной планеты. Для большего погружения к изображению добавили звук марсианской пустыни. Также ученые сообщили, что ровер Perseverance уже приступил к выполнению своих основных обязанностей. 




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Источник: https://scitechdaily.com/hubble-spots-a-galactic-powerhouse/
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