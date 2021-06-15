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NASA показало, как будет выглядеть телескоп-"охотник за астероидами" (ФОТО)

NASA построит новый космический телескоп

сегодня, 14:38
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства начинает разработку телескопа, который предназначен для выявления опасных комет и астероидов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

NASA показало, как будет выглядеть телескоп-"охотник за астероидами" (ФОТО)

NASA построит новый космический телескоп. Фото из открытых источников

Как стало известно, инфракрасный космический телескоп получил название Near Earth Object Surveyor. Аппарат сможет выявлять и характеризовать большинство потенциально опасных небесных тел, размером от 140 метров и более, в пределах 30 миллионов миль от Земли.

Также он сможет работать независимо от времени суток. Это позволит существенно ускорить обнаружение опасных объектов, так как на данный момент астрономы по всему миру используют наземные оптические телескопы, которые позволяют проводить исследования только в ночное время суток. 

Ведомство планирует запустить телескоп Near Earth Object Surveyor в 2026 году. 

NASA показало, как будет выглядеть телескоп-”охотник за астероидами” (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что космический телескоп "Хаббл" сделал фотографию "галактику-электростанцию". Данный вид гравитационно-связанных систем называется сейфертовскими. Аппарату удалось сделать снимок благодаря своей широкоугольной камере, которая может вести наблюдение в видимом, ближнем инфракрасном и ультрафиолетовом свете. Более подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также издание информировало о том, что NASA опубликовало панорамную фотографию поверхности Марса. К нему были добавлены фото ровера Perseverance, а также звуки марсианской пустыни. Также в ведомстве сообщили о планах работы марсохода на ближайшие несколько месяцев. Подробнее читайте в нашей статье







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Источник: https://www.jpl.nasa.gov/news/nasa-approves-asteroid-hunting-space-telescope-to-continue-development
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