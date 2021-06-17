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В работе космического телескопа Hubble произошел сбой: что известно

Cпециалисты NASA пытаются вывести аппарат из безопасного режима

сегодня, 14:20
Автор:

Денис Подставной

Космический телескоп Hubble перешел в безопасный режим после сбоя в работе. Об этом сообщает Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства на своем официальном сайте. 

В работе космического телескопа Hubble произошел сбой: что известно

В работе телескопа Hubble произошел сбой. Фото из открытых источников

Как стало известно, несколько дней назад на аппарате перестал работать компьютер полезной нагрузки NSSC. Из-за этого телескоп перешел в безопасный режим. На следующий день группа сотрудников  ведомства, которая отвечает за эксплуатацию Hubble, попыталась перезагрузить оборудование, однако столкнулись с той же проблемой.

После этого специалисты планировали переключиться на один из модулей резервного копирования, а затем произвести еще одну попытку запуска компьютера для того, чтобы убедится в решении проблемы. Однако на данный момент неизвестно, удалось ли это. 

Для справки: NSSC — это система, которая используется в качестве компьютера полезной нагрузки. Была построена в восьмидесятых годах прошлого века. Система является частью модуля управления и обработки данных научных инструментов на борту космического телескопа Hubble. Его замена произошла в 2009 году во время миссии астронавтов по обслуживанию космического аппарата. У данного модуля существует несколько резервных уровней, которые могут быть запущены в случае необходимости в качестве основного.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что во время шестого полета дрона-вертолета NASA Ingenuity произошел сбой в навигационной системе. Из-за данной проблемы вертолет начало раскачивать прямо в воздухе и отклоняться от курса. Более подробно читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что космический телескоп NASA Hubble запечатлел спиральную галактику в центре которой находится массивная черная дыра. Ученые подробно рассказали о данном виде галактик. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/operations-underway-to-restore-payload-computer-on-nasas-hubble-space-telescope
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