В работе космического телескопа Hubble произошел сбой: что известно

Космический телескоп Hubble перешел в безопасный режим после сбоя в работе. Об этом сообщает Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства на своем официальном сайте.

В работе телескопа Hubble произошел сбой. Фото из открытых источников

Как стало известно, несколько дней назад на аппарате перестал работать компьютер полезной нагрузки NSSC. Из-за этого телескоп перешел в безопасный режим. На следующий день группа сотрудников ведомства, которая отвечает за эксплуатацию Hubble, попыталась перезагрузить оборудование, однако столкнулись с той же проблемой.

После этого специалисты планировали переключиться на один из модулей резервного копирования, а затем произвести еще одну попытку запуска компьютера для того, чтобы убедится в решении проблемы. Однако на данный момент неизвестно, удалось ли это.

Для справки: NSSC — это система, которая используется в качестве компьютера полезной нагрузки. Была построена в восьмидесятых годах прошлого века. Система является частью модуля управления и обработки данных научных инструментов на борту космического телескопа Hubble. Его замена произошла в 2009 году во время миссии астронавтов по обслуживанию космического аппарата. У данного модуля существует несколько резервных уровней, которые могут быть запущены в случае необходимости в качестве основного.

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