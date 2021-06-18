Запуск уже в этом году: как будет выглядеть первый в истории деревянный спутник (ФОТО)

Европейское космическое агентство (ESA) планирует вывести на орбиту деревянный спутник. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Как выглядит первый деревянный спутник. Фото из открытых источников

Первый в мире деревянный спутник будет называться WoodSat. Его запустят для изучения возможностей использования деревянных материалов в условиях космоса. Аппарат будет изготовлен в формате малых искусственных спутников Земли CubeSat из берёзовой фанеры (длинна каждой стороны составит десять сантиметров). Для его развертывания на орбите на WoodSat установят алюминиевые направляющие, а для закрепления камеры — металлический раздвижной штатив.

Мониторинг состояния дерева будет осуществляться с помощью специальных датчиков. Ученые надеются, что аппарату удастся "выжить", несмотря на жесткие условия космоса у границ атмосферы Земли. Запуск деревянного спутника планируется осуществить до конца этого года.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания знаменитого миллиардера Илона Маска SpaceX совершила запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутником GPS на борту. Многоразовая ступень космической ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу, после того как вывела спутник на среднюю околоземную орбиту. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует построить космический телескоп, который будет "охотиться" за кометами и астероидами. В ведомстве назвали дату, когда он будет выведен на орбиту Земли. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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