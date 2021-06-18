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Главная Новости IT технологии Запуск уже в этом году: как будет выглядеть первый в истории деревянный спутник (ФОТО)
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Запуск уже в этом году: как будет выглядеть первый в истории деревянный спутник (ФОТО)

ESA выведет на орбиту деревянный спутник

сегодня, 13:16
Автор:

Денис Подставной

Европейское космическое агентство (ESA) планирует вывести на орбиту деревянный спутник. Об этом сообщается на официальном сайте  организации. 

Запуск уже в этом году: как будет выглядеть первый в истории деревянный спутник (ФОТО)

Как выглядит первый деревянный спутник. Фото из открытых источников

Первый в мире деревянный спутник будет называться WoodSat. Его запустят для изучения возможностей использования деревянных материалов в условиях космоса. Аппарат будет изготовлен в формате малых искусственных спутников Земли CubeSat из берёзовой фанеры (длинна каждой стороны составит десять сантиметров). Для его развертывания на орбите на WoodSat установят алюминиевые направляющие, а для закрепления камеры — металлический раздвижной штатив. 

Мониторинг состояния дерева будет осуществляться с помощью специальных датчиков. Ученые надеются, что аппарату удастся "выжить", несмотря на жесткие условия космоса у границ атмосферы Земли. Запуск деревянного спутника планируется осуществить до конца этого года. 

Запуск уже в этом году: как будет выглядеть первый в истории деревянный спутник (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания знаменитого миллиардера Илона Маска SpaceX совершила запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутником GPS на борту. Многоразовая ступень космической ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу, после того как вывела спутник на среднюю околоземную орбиту. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует построить космический телескоп, который будет "охотиться" за кометами и астероидами. В ведомстве назвали дату, когда он будет выведен на орбиту Земли. Подробнее об этом читайте в нашей статье




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Источник: https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/ESA_flying_payloads_on_wooden_satellite
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