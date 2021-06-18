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Главная Новости IT космос Как выглядел запуск космической ракеты SpaceX, которая вывела на орбиту спутник для ВВС США (ВИДЕО)
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Как выглядел запуск космической ракеты SpaceX, которая вывела на орбиту спутник для ВВС США (ВИДЕО)

В США запустили космическую ракету со спутником

сегодня, 12:02
Автор:

Денис Подставной








SpaceX Илона Маска успешно запустила космическую ракету. Об этом сообщается на официальном сайте компании. 

Как выглядел запуск космической ракеты SpaceX, которая вывела на орбиту спутник для ВВС США (ВИДЕО)

SpaceX запустил космическую ракету. Фото из открытых источников

Как стало известно, ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту нашей планеты спутник для Военно-воздушных сил США. Аппарат является спутником GPS третьего поколения. 

Запуск произошел с космодрома, расположенном на мысе Канаверал, что в американском штате Флорида. Спутник был выведен второй ступенью ракеты на высоту около тысячи метров, а затем размещен на средней околоземной орбите Земли (на высоте 20 тысяч метров). После этого ракета приземлилась на плавучую платформу, которая находилась в 647 километрах от места запуска. 

Известно, что выведенный на орбиту земли является уже пятым GPS спутников третьего поколения. Отмечается, что услугами сети GPS, которую администрируют американские Военно-воздушные силы, пользуются более четырех миллионов человек по всему миру. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в работе космического телескопа Hubble произошел сбой. Команда сотрудников, которая отвечает за эксплуатацию аппарата пыталась перезапустить компьютер полезной нагрузки NSSC, однако это не дало результатов. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что двое астронавтов из NASA и ESA вышли в открытый космос для того, чтобы установить новые солнечные батареи, которые необходимы для Международной космической станции. Таких выходов у космонавтов будет два, один состоялся 16 июня, а второй должен произойти 20 июня. Подробнее об этом читайте в нашей статье




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QJXxVtp3KqI&t=217s
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