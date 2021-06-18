Как выглядел запуск космической ракеты SpaceX, которая вывела на орбиту спутник для ВВС США (ВИДЕО)

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Денис Подставной
SpaceX Илона Маска успешно запустила космическую ракету. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
SpaceX запустил космическую ракету. Фото из открытых источников
Как стало известно, ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту нашей планеты спутник для Военно-воздушных сил США. Аппарат является спутником GPS третьего поколения.
Запуск произошел с космодрома, расположенном на мысе Канаверал, что в американском штате Флорида. Спутник был выведен второй ступенью ракеты на высоту около тысячи метров, а затем размещен на средней околоземной орбите Земли (на высоте 20 тысяч метров). После этого ракета приземлилась на плавучую платформу, которая находилась в 647 километрах от места запуска.
Известно, что выведенный на орбиту земли является уже пятым GPS спутников третьего поколения. Отмечается, что услугами сети GPS, которую администрируют американские Военно-воздушные силы, пользуются более четырех миллионов человек по всему миру.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в работе космического телескопа Hubble произошел сбой. Команда сотрудников, которая отвечает за эксплуатацию аппарата пыталась перезапустить компьютер полезной нагрузки NSSC, однако это не дало результатов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Также издание информировало о том, что двое астронавтов из NASA и ESA вышли в открытый космос для того, чтобы установить новые солнечные батареи, которые необходимы для Международной космической станции. Таких выходов у космонавтов будет два, один состоялся 16 июня, а второй должен произойти 20 июня. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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