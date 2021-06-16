Астронавты NASA вышли в открытый космос для установки солнечных батарей: видео



















Астронавты NASA Шейн Кимбро и Томас Песко от Европейского космического агентства (ЕКА) вышли в открытый космос с важной миссией. Как сообщает NASA, космонавты должны установить солнечные панели для обеспечения питания орбитальной станции. Сегодня, 16 июня, они должны разместить и развернуть в открытом космосе первую из двух новых батарей.

Астронавты. Фото: nasa.gov

В воскресенье, 20 июня, астронавты установят второй комплект солнечных батарей. В космической экспедиции их сопровождают двое бортпроводников. Они помогают Кимбро и Песко одевать и снимать скафандры и обеспечивают поддержку робототехники.

Две новые панели прибыли на станцию на грузовом корабле SpaceX Dragon. Батареи дополнят другие, которые там размещены. Ведь они хоть и хорошо функционируют, но уже начали показывать первые ожидаемые признаки ухудшения работы. Существующие на станции панели проработали больше своего 15-летнего срока. Первый комплект был развернут ещё в апреле 2000 года. С тех пор батареи не менялись.

Для Шейна Кимбро эти два выхода в открытый космос станут седьмым и восьмым, а для Томаса Песко — третьим и четвертым. Астронавты прибыли на космическую станцию, где они должны пробыть шесть месяцев, еще 24 апреля с миссией NASA SpaceX Crew-2 на борту Crew Dragon Endeavour.

Начиная с 16 июня, экспедиция будет транслироваться в прямом эфире на сайте агентсва, в приложениях NASA и на канале в Youtube.









Напомним, 15 июня с Среднеатлантического регинального космопорта (MARS) на острове Уоллопс в Вирджинии была запущена в космос ракета Minotaur 1 от американской компании Northrop Grumman.



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