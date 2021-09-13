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Главная Новости IT космос Астронавты на МКС вышли в открытых космос на семь часов (ФОТО)
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Астронавты на МКС вышли в открытых космос на семь часов (ФОТО)

Астронавты проводили работы за бортом МКС

сегодня, 17:26
Автор:

Денис Подставной

Астронавты на борту Международной космической станции вышли в открытый космос. Об этом сообщает издание Укринформ. 

Астронавты на МКС вышли в открытых космос на семь часов (ФОТО)

Астронавты в открытом космосе. Фото:twitter.com/Thom_astro.

Как стало известно, астронавт Японского космического агентства JAXA вместе с астронавтом Европейского космического агентства ESA совершили выход в открытых космос. Они проводили работы за бортом станции на протяжении семи часов. 

Их целью была установка опорного сегмента для крепления новых солнечных батарей и замена старого измерительного оборудования. Новые более мощные солнечные панели будут доставлены на МКС с помощью космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX в следующем году. 

Теперь общее время пребывания японского астронавта Хосидэ Акихико  в открытом космосе составляет 28 часов и 17 минут. Таким образом, он побил рекорд принадлежащий другому японскому астронавту. 

Астронавты на МКС вышли в открытых космос на семь часов (ФОТО) - фото 2

Фото: /twitter.com/Thom_astro.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что астрономы показали, как выглядит ядро галактики. Им удалось получить это изображение с помощью космического телескопа. Объект, который изображен на снимке находится на расстоянии 30 миллионов световых лет от нашей планеты. Круг молодых звёздных скоплений имеет ширину более двух тысяч световых лет. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые запечатлели галактики, которые находятся в миллиардах километров от нас. На фотографиях можно увидеть эффект искривления пространства под действием силы тяжести. Большая масса галактик искажает, а также увеличивает свет от них. Благодаря эффекту, который называют гравитационным линзированием астрономам удалось запечатлеть столь далекие от нас объекты. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3314785-dvoe-astronavtiv-majze-sim-godin-pracuvali-u-vidkritomu-kosmosi.html
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