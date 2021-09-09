Ученые показали, как выглядит ядро галактики (ФОТО)

BTC/USD
46429.08
ETH/USD
3555.94
LTC/USD
185.77
USD/UAH
26.97
EUR/UAH
32.00
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
Ученые с помощью космической обсерватории NASA/ESA Hubble сфотографировали ядро галактики. Об этом сообщается на официальной странице телескопа в социальной сети Instagram.
Hubble. Фото из открытых источников.
Ученые рассказали, что на фотографии запечатлено уникальное ядро галактики под названием NGC 1512. Данный круг молодых звездных скоплений шириной 2400 световых лет называется "околоядерным" кольцом звездообразования.
Для справки: звездообразование это астрофизический термин, что обозначает крупномасштабный процесс в галактике, при котором из межзвёздного газа начинают массово формироваться звёзды.
NGC 1512 является спиральной галактикой с перемычкой. Она находится в созвездии Часы на расстоянии около 30 миллионов световых лет от нас.
Фото: NASA, ESA, and D. Maoz (Tel-Aviv University and Columbia University).
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вертолёт американского ведомства NASA успешно совершил свой очередной полёт. В команде робота рассказали, что во время него дрон летел со скоростью более трех метров в секунду. Несмотря на то, что полёт проходил на местности со сложным рельефом, всё произошло без сбоев. Ingenuity сделал несколько фотографии местности. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что китайский марсоход прислал на Землю новые фотографии с поверхности красной планеты. На них запечатлена марсианская пустошь и сам ровер. Также на них можно увидеть место, где приземлился робот. Отмечается, что на данный момент китайскому марсоходу уже удалось преодолеть расстояние более одного километра, однако вскоре он перейдет в безопасный режим. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости