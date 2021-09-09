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Главная Новости IT космос Ученые показали, как выглядит ядро галактики (ФОТО)
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Ученые показали, как выглядит ядро галактики (ФОТО)

Астрономы запечатлели ядро галактики, которая находится в 30 миллионах световых лет от нас

сегодня, 10:59
Автор:

Денис Подставной

Ученые с помощью космической обсерватории NASA/ESA Hubble сфотографировали ядро галактики. Об этом сообщается на официальной странице телескопа в социальной сети Instagram.

Ученые показали, как выглядит ядро галактики (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников.

Ученые рассказали, что на фотографии запечатлено уникальное ядро ​​галактики под названием NGC 1512. Данный круг молодых звездных скоплений шириной 2400 световых лет называется "околоядерным" кольцом звездообразования.

Для справки: звездообразование это астрофизический термин, что обозначает крупномасштабный процесс в галактике, при котором из межзвёздного газа начинают массово формироваться звёзды. 

NGC 1512 является спиральной галактикой с перемычкой. Она находится в созвездии Часы на расстоянии около 30 миллионов световых лет от нас. 

Ученые показали, как выглядит ядро галактики (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, and D. Maoz (Tel-Aviv University and Columbia University).

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вертолёт американского ведомства NASA успешно совершил свой очередной полёт. В команде робота рассказали, что во время него дрон летел со скоростью более трех метров в секунду. Несмотря на то, что полёт проходил на местности со сложным рельефом, всё произошло без сбоев. Ingenuity сделал несколько фотографии местности. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что китайский марсоход прислал на Землю новые фотографии с поверхности красной планеты. На них запечатлена марсианская пустошь и сам ровер. Также на них можно увидеть место, где приземлился робот. Отмечается, что на данный момент китайскому марсоходу уже удалось преодолеть расстояние более одного километра, однако вскоре он перейдет в безопасный режим. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://www.instagram.com/nasahubble/
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