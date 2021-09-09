Ученые показали, как выглядит ядро галактики (ФОТО)

Ученые с помощью космической обсерватории NASA/ESA Hubble сфотографировали ядро галактики. Об этом сообщается на официальной странице телескопа в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото из открытых источников.

Ученые рассказали, что на фотографии запечатлено уникальное ядро ​​галактики под названием NGC 1512. Данный круг молодых звездных скоплений шириной 2400 световых лет называется "околоядерным" кольцом звездообразования.

Для справки: звездообразование это астрофизический термин, что обозначает крупномасштабный процесс в галактике, при котором из межзвёздного газа начинают массово формироваться звёзды.

NGC 1512 является спиральной галактикой с перемычкой. Она находится в созвездии Часы на расстоянии около 30 миллионов световых лет от нас.





Фото: NASA, ESA, and D. Maoz (Tel-Aviv University and Columbia University).

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