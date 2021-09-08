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Главная Новости IT космос Вертолёт NASA совершил новый полёт над поверхностью Марса: подробности (ФОТО)
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Вертолёт NASA совершил новый полёт над поверхностью Марса: подробности (ФОТО)

Несмотря на сложности местности, полет прошел без сбоев

сегодня, 11:42
Автор:

Денис Подставной

Вертолёт NASA совершил новый полёт над поверхностью Марса: подробности (ФОТО)

13-й полёт Ingenuity. Фото: NASA.

Вертолётный дрон американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства совершил свой очередной полет над поверхностью красной планеты. Об этом сообщается на официальной странице Лаборатории реактивного движения NASA в социальной сети Twitter.

Как стало известно, в эту субботу, робот Ingenuity успешно совершил свой 13-й полет. Новый вылет стал вторым, когда дрон исследовала регион под названием Южная Сейта. Ранее члены команды Ingenuity описывали его как несущий "существенный риск", но при этом "геологически интригующий". Однако, несмотря на сложности местности, полет, похоже, прошел без сбоев.

Сообщается, что во время своего 13-го полёта вертолёт двигался со скоростью 3,3 метра в секунду. Во время него робот сделал несколько фотографий местности. Данная разведка помогает в планировании следующих шагов шестиколесного ровера NASA Perseverance.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что космический аппарат Juno прислал новые изображения Юпитера. Межпланетная станция начала вторую часть своей миссии. Изображения были получены, когда аппарат пролетал на близком расстоянии от планеты-гиганта. На них можно увидеть ураганы, штормы и облака на планете. 

Также  "Комментарии" сообщали о том, что NASA приняла решение о продлении миссии вертолёта Ingenuity на красной планете. Изначально предполагалось, что его миссия будет завершена после пяти испытательных полетов, однако на данный момент робот совершил уже 13 полетов. Вертолёт проводит разведку для ровера ведомства. 



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Источник: https://twitter.com/NASAJPL/status/1434368229732798469?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1434368229732798469%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.space.com%2Fmars-helicopter-ingenuity-13th-flight
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