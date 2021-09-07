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NASA решила продлить миссию дрона Ingenuity на Марсе: в чем причина

К настоящему времени дрон совершил уже тринадцать полетов

сегодня, 15:06
Автор:

Денис Подставной

В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили о продлении миссии вертолётного дрона под названием Ingenuity. Об этом сообщает издание УНИАН. 

NASA решила продлить миссию дрона Ingenuity на Марсе: в чем причина

В NASA продлили миссию Ingenuity. Фото из открытых источников.

Свой первый полёт над поверхностью красной планеты дрон совершил в апреле этого года, спустя несколько месяцев после его высадки. Изначально предполагалось, что его миссия будет завершено после пяти испытательных полетов, однако успешные тесты подтолкнуло ведомство на изменение планов. В частности, его решили использовать до конца лета для помощи шестиколесному роверу Perseverance. 

Дрон помогал искать цели для исследования, а также оптимальные маршруты к ним. Сообщаться, что на данный момент Ingenuity хорошо справляется со своей задачей и поэтому его срок эксплуатации решили продлить на неопределённый срок. 

Для справки: к настоящему времени дрон совершил уже тринадцать полетов. Их общая продолжительность составила 25 минут. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что китайский марсоход Zhurong прислал на Землю новое панорамное фото марсианской пустоши. Снимки были сделаны, когда робот совершил остановку в местности под названием Утопия Планития. Ученые отметили, что за сто дней своего пребывания на Марсе Zhurong преодолел расстояние в 1064 метра. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые с помощью космической обсерватории NASA Hubble сделали новое важное открытие о звёздах. Новые данные могут изменить то, как астрономы измеряют возраст звездных скоплений, которые содержат старейшие известные звезды во Вселенной. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 






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Источник: https://www.unian.net/science/v-nasa-prodlili-missiyu-marsianskogo-vertoleta-ingenuity-novosti-11536873.html
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