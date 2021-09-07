NASA решила продлить миссию дрона Ingenuity на Марсе: в чем причина

В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили о продлении миссии вертолётного дрона под названием Ingenuity. Об этом сообщает издание УНИАН.

В NASA продлили миссию Ingenuity. Фото из открытых источников.

Свой первый полёт над поверхностью красной планеты дрон совершил в апреле этого года, спустя несколько месяцев после его высадки. Изначально предполагалось, что его миссия будет завершено после пяти испытательных полетов, однако успешные тесты подтолкнуло ведомство на изменение планов. В частности, его решили использовать до конца лета для помощи шестиколесному роверу Perseverance.

Дрон помогал искать цели для исследования, а также оптимальные маршруты к ним. Сообщаться, что на данный момент Ingenuity хорошо справляется со своей задачей и поэтому его срок эксплуатации решили продлить на неопределённый срок.

Для справки: к настоящему времени дрон совершил уже тринадцать полетов. Их общая продолжительность составила 25 минут.

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