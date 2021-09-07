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Главная Новости IT космос Ученые с помощью Hubble сделали новое важное открытие о звёздах (ФОТО)
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Ученые с помощью Hubble сделали новое важное открытие о звёздах (ФОТО)

Открытие было сделано благодаря NASA Hubble

сегодня, 14:01
Автор:

Денис Подставной

Ученые сделали новое открытие касаемо белых карликов. Об этом сообщается на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Ученые с помощью Hubble сделали новое важное открытие о звёздах (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников.

Новые данные телескопа Hubble предполагают, что белые карлики могут продолжать сжигать водород на последних этапах своей жизни, в результате чего они выглядят более молодыми, чем они есть на самом деле.

Ученые с помощью Hubble сделали новое важное открытие о звёздах (ФОТО) - фото 2

Как отмечают ученые, это открытие — большая новость, поскольку оно может изменить то, как астрономы измеряют возраст звездных скоплений, которые содержат самые старые известные звезды во Вселенной. 

Для справки: белые карлики — это звёзды лишенные источников термоядерной энергии. Они светятся благодаря своей тепловой энергии постепенно остывая на протяжении миллиардов лет. 

Ученые с помощью Hubble сделали новое важное открытие о звёздах (ФОТО) - фото 3

Фото: ESA, NASA, Giampaolo Piotto. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что китайский марсоход Zhurong прислал новое панорамное фото Марсианской пустоши. Новый снимок был сделан, когда ровер остановился в Утопии Планития. Отмечается, что за свои сто дней активности на красной планете робот преодолел расстояние более одного километра. Однако, уже в этом месяце Zhurong будет переведен в безопасный режим. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые с помощью космического аппарата американского ведомства NASA смогли запечатлеть удивительную особенность поверхности красной планеты. На фотографии можно увидеть местность, которая является одной из самых крупных долин на Марсе. Она является руслом высохшей реки. Ученые отметили, что линии и цвета на фотографии, напоминают абстрактную картину. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CTfAyVpHT6q/
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