NASA показало, как выглядит удивительная особенность поверхности Марса (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимки, на которых запечатлена поверхность Марса. Фотография была опубликована на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

Марс. Фото из открытых источников.

Сообщается, что изображения были получены с помощью оборудования, которое установлено на многофункциональной автоматической межпланетной станции NASA под названием Mars Reconnaissance Orbiter.

Подобно тому, как вода и лава могут оставлять свои следы на ландшафте, ветер также является чрезвычайно мощной и разрушающей силой. К ак демонстрируют изображения одной из самых крупных долин на Марсе, являющейся сухим речным руслом, ветер формирует поверхность Красной планеты.

Как отметили в ведомстве, л инии и цвета на фотографии, напоминают абстрактную картину.





Фото: NASA/JPL/UArizona.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что астрономы запечатлели один из самых ярких объектов в ночном небе . Фотография галактики Центавр А, которая находится на расстоянии 13 миллионов световых лет от нас, была получена благодаря телескопу обсерватории Серро-Тололо.





Также издание "Комментарии" сообщало о том, что марсоход NASA добыл образец горной породы на красной планете. Робот благодаря своему оборудованию, высверлил отверстие в камне, который получил название Рошетт. Полученные образцы были помещены в специальную трубку и спрятаны в корпусе ровера. В будущем они будут отправлены на нашу планету. В ведомстве показали новые фотографии с Марса. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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