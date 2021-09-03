Астрономы показали на фото удивительный космический объект: один из самых ярких (ФОТО)

Ученые запечатлели один из самых ярких объектов в ночном небе южного полушария. Об этом сообщает издание Sci-News

Cerro Tololo. Фото: Image by stevegeer / Getty Images

Новый снимок сделали астрономы из Университета Иллинойса. На фотографии удалось запечатлеть галактику под названием NGC 5128. Она находится в созвездии Центавр на расстоянии 13 миллионов световых лет от нашей планеты.

Изображение удалось получить благодаря четырехметровому телескопу обсерватории Серро-Тололо в Чили.

Для справки: Центавр А она же NGC 5128 это линзовидная галактика с полярным кольцом. Является одной из самых ярких и близких к нам соседних галактик. По яркости она занимает пятое место.





Фото: sci-news.com.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что шестиколесный ровер Perseverance американского ведомства NASA добыл образцы горной породы и грунта на красной планете. Для бурения был выбран камень, который получил имя Рошетт. С помощью своих инструментов робот высверлил в нём отверстие сложил образцы в специальную трубку и спрятал в своём корпусе. В будущем их отправят на нашу планету. Подробно о б этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что астрономы показали на фото, как выглядит одно из самых детализированных мест звездообразования. Оно расположено на расстоянии 210 тысяч световых лет от нас. В центре него располагается звездное скопление, которое содержит в себе множество массивных горячих звёзд. На изображении можно набоюдать, как эффектная структура изогнутых рваных волокон с отчетливым гребнем окружает скопление. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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