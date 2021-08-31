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Главная Новости IT космос NASA показало, как выглядит одна из самых детализированных областей звездообразования в космосе (ФОТО)
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NASA показало, как выглядит одна из самых детализированных областей звездообразования в космосе (ФОТО)

В центре области находится блестящее звездное скопление под названием NGC 346

сегодня, 11:55
Автор:

Денис Подставной

Астронавты показали на фото, как выглядит одно из самых детализированных мест звездообразования. Снимки были опубликованы на официальном сайте американского ведомства NASA. 

NASA показало, как выглядит одна из самых детализированных областей звездообразования в космосе (ФОТО)

NASA показало область звездообразования. Фото из открытых источников.

На фотографии изображено Малое Магелланово Облако, которое расположено на расстоянии 210 тысяч световых лет от нашей планеты. Оно является одной из самых динамичных и детализированных областей звездообразования в космосе.

В центре области находится блестящее звездное скопление под названием NGC 346, которое содержит десятки горячих голубых звезд большой массы. Эффектная структура изогнутых рваных волокон с отчетливым гребнем окружает скопление. Поток излучения горячих звезд скопления проникает в более плотные области, создавая фантастическую скульптуру из пыли и газа.

Диффузные края туманности не позволяют потокам энергии течь прямо от скопления, оставляя вместо этого след из нитей, отмечающий закрученный путь истечения.

NASA показало, как выглядит одна из самых детализированных областей звездообразования в космосе (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA and A. Nota (STScI/ESA).

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что телескоп Hubble запечатлел удивительный редкий космический объект. Его изображение удалось получить благодаря оборудованию на космической обсерватории NASA/ESA Hubble. Данным объектом являются небольшие участки туманностей, которые связанны с молодыми звёздами. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые показали, как выглядит самая яркая звезда на нашем небе. Она находится на расстоянии нескольких световых лет от нас. Светимость данного небесного тела превышает светимость нашего Солнца в несколько десятков раз. Также на фотографии можно наблюдать белого карлика-компаньона звезды. Подробнее об это читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.nasa.gov/image-feature/brilliant-hot-young-stars-shine-in-the-small-magellanic-cloud
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