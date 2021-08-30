Телескоп Hubble запечатлел удивительный редкий космический объект: как он выглядит (ФОТО)

Астронавты смогли запечатлеть редкий космический объект. Об этом сообщает издание Scitechdaily.

Hubble запечатлел объект Хербига-Аро. Фото из открытых источников

Как стало известно, новый снимок ученым удалось получить благодаря оборудованию установленному на космической обсерватории NASA/ESA Hubble. А именно камере, создающей изображения в оптическом и инфракрасном диапазоне длин волн На фотографии можно увидеть объект Хербига-Аро - HH111.

Для справки: объекты Хербига-Аро это небольшие участки туманностей, которые связанные с молодыми звёздами. Они образуются, когда газ, извергнутый этими звёздами вступает во взаимодействие с близлежащими облаками газа и пыли на скоростях в несколько сотен километров в секунду. Объекты Хербига — Аро характерны для областей звездообразования.

Фото: ESA.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые показали, как выглядит самая яркая звезда на нашем небе. Данное небесное тело находится на расстоянии нескольких световых лет от нас. Отмечается, что её яркость сильнее яркости нашего светила в десятки раз. Также на фотографии можно увидеть белого карлика-компаньона звезды. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что благодаря космическому телескопу NASA астрономам удалось получить фотографию удивительного космического объекта. Сообщается, что его создают несколько галактик, которые находятся на расстоянии миллиардов световых лет от нас. Этим объектом является "кольцо Эйнштейна", которое увеличивает свет из далеких глубин Вселенной. Подробнее об этом читайте в нашей статье.









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